طريقة عمل اللبلابي

القاهرة - سمر حسين - يعتبر اللبلابي من الاكلات الشعبية التونسية، التي تمتاز عن غيرها بكونها وجبة شتوية مقاومة للبرد، وهذا ما يدفع الكثير بشكل عام للإقبال عليها بشكل كبير.

ويرصد «هن»، طريقة إعداد اللبلابي في المنزل، وفقا لما قدمته الشيف ماجي حبيب، خلال برنامجها «عيش وملح»، المذاع عبر قناة «CBC» لتحضيرها بخطوات سهلة وبسيطة في المنزل، عن طريق الخطوات التالية:

مقادير اللبلابي

حمص شام مسلوق

معلقة كبيرة هريسة تونسي

معلقة كبيرة كمون

زيت زيتون

2 بيضة مسلوقة نصف سلقة

خبز ناشف

ثوم

بصلة

فلفل حار

طريقة تحضير اللبلابي

_ضعي الحمص مع الماء وبصله والفلفل الحار والثوم عل النار مع مراعاة ازالة الريما.

_فتتي الخبز ثم اضيفي اليه الحمص المسلوق مع القليل من ماء السلق.

_اضيفي اليه الهريسة والكمون وزيت الزيتون.

_اضيفي اليه البيض المسلوق نصف سلق ويقدم ساخن.