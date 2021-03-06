أطعمة ومشروبات يجب تجنبها أثناء الإصابة بالتهاب الحلق.. منها الزبادي

القاهرة - سمر حسين - صحة

السبب الأكثر شيوعًا للإصابة بالتهاب الحلق «التهاب البلعوم» هو عدوى فيروسية، مثل البرد أو الإنفلونزا، حيث يعاني البعض من تلك الالتهابات، حتى تبدأ رحلة البحث عن علاج منزلي يساعد في التخلص من المشكلة.

وتوجد مجموعة من المأكولات والمشروبات التي يفضل الابتعاد عنها لعلاج التهابات الحلق، منها كما ذكرها موقع «times of india»، وهو ما نرصده في التقرير التالي:

الزبادي

إذا كنت من محبي الزبادي ولديك التهاب في الحلق، فيُنصح بتجنبه، حيث يزيد من حدة السعال عبر زيادة سماكة البلغم المتراكم في الصدر.

الجبن

في حين أن الجبن غني بالكالسيوم والفيتامينات والمعادن، إلا أنه قد يؤدي إلى زيادة المخاط، ومن ثم زيادة التهاب الحلق.

الحمضيات

أثناء المعاناة من التهاب الحلق، يجب عدم تناول البرتقال والليمون، لأن الحموضة اللاذعة في هذه الفاكهة ستزيد من تهيج الحلق وقد تسبب الحساسية والحكة.

الأطعمة المقلية

يصعب هضم الأطعمة المقلية، وتقلل من المناعة ومن قدرة الجسم على محاربة الفيروسات، وأيضاً قد يؤدي الزيت المطبوخ إلى الحكة وتهيج الحلق.

العصائر المعبأة

العصائر المعبأة مليئة بالألوان الاصطناعية والسكر، ما يسبب الالتهابات، ويمكن أن يؤدي محتوى الفوران في هذه العصائر إلى ارتداد الحمض في المعدة.

التمر الهندي

غالبًا ما يسبب التمر الهندي حساسية في الحلق، لذا يُنصح بتجنب تناول التمر الهندي أثناء التهاب الحلق، لأنه قد يؤدي إلى تفاقم الألم والتهيج.