مساج للوجه قبل النوم وفوائده

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 5 مارس 2021 05:35 مساءً - تفضل الكثير من السيدات القيام بمساج للوجه قبل النوم، لتظهرن أكثر راحة، إذ إنه يعمل على تجديد النشاط، حيث ينشط الجهاز العصبي السمبثاوي، كما ينقي العقل من خلال الرائحة المنعشة والتنفس الجيد.

وخلال السطور التالية؛ يطلعك "الخليج 365. نت" على طريقة عمل مساج للوجه قبل النوم..

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أولاً: التحضير لمساج الوجه قبل النوم

مساج الوجه قبل النوم



- ضعي بضع قطرات من الزيت العطري مثل البرغموت أو الإيلنغ أو خشب الصندل في منديل.



- قومي بخفت الأضواء مع تشغيل أصوات الطبيعة المهدئة.



- يعتبر الاحتفاظ بفنجان ساخن من الشاي الخالي من الكافيين من طقوس النوم المهدئة، ويناسب بشكل جميل في التحضير لمساج الوجه ويدفئ اليدين أيضاً.



- ضعي قناعاً للعين "اختياري"، ولكن الضغط الخفيف الذي يمارسه حول الرأس يمكن أن يساعد في الاسترخاء.

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ثانياً: مساج الوجه قبل النوم

مساج الوجه قبل النوم



- قومي بوضع الأنسجة المشبعة بالزيت الأساسي أمام الممرات الأنفية، واستنشقي بأقصى سعة أو خمس مرات، وملء البطن بالصدر، وكرري هذه الطريقة من خمس إلى عشر مرات.



وإذا شعرتِ بتشتت في عقلك، فكري في الشهيق أثناء التنفس والزفير، إذ إن استخدام الرائحة يمكّن الجسم من التنفس بطريقة الحجاب الحاجز، أو بشكل كامل للحصول على تبادل كامل للأكسجين وثاني أكسيد الكربون، مما يخلصك من القلق.



- مع الضغط القوي، حركي يديك لأعلى من حاجبيك، واقبضي يديك ببعضهما بطريقة "المصافحة"، حتى منتصف الجبهة، وأعلى باتجاه خط الشعر بضغط متوسط ​​إلى ثابت، وكرري هذه الخطوة عدة مرات.



- دلكي جبهتك بحركات دائرية، حركي يديك من منتصف الجبهة نحو الصدغ، ثم عودي إلى منتصف الجبهة، وافعلي ذلك عدة مرات، فالحركة تهدئ، وتساعد في تلطيف الجبهة واسترخاء الجسم.



- قومي بعمل مساج لعظمة أنفك، وابدئي بالضغط عليها والتقدم ببطء نحو الزوايا الخارجية للحاجبين، ثم ضعي أصابعك فوق الحاجبين (والإبهام أسفلهما) للإمساك بالحواف الكاملة لخط الحاجب، وكرري هذه الخطوة عدة مرات.



- ضعي إصبعك الوسطى بين الحاجبين، ثم ضعي إصبعك الوسطى الأخرى فوقه مباشرة، وتتبعي ثلاث حركات دائرية صغيرة بإصبعين، مما يزيد الضغط مع تقدمك، وكرري هذه الخطوة في الاتجاه المعاكس، ثم كرريها ثلاث مرات في كل اتجاه، ثم اضغطي مع الاستمرار لمدة ثلاث إلى خمس مرات بطيئة.



- ضعي أصابعك (الممسكة بالشاي) على كل عين مغلقة، واضغطي برفق بأصابعك على الجفن، ستشعرين أن العين تتحرك ببطء إلى الداخل، ويفضل تكرارها عدة مرات.



- قومي بالتدليك تحت العين مباشرة، وكرري هذا لتبديد التوتر في عضلات العين، مما يسمح للجسم بالاستسلام بشكل أسرع.



- ضعي الأصابع الوسطى بشكل ثنائي على جانبي فتحتي الأنف، وكرري الحركات الحلزونية لنقطة الضغط من الأعلى لتحرير ضغط الجيوب الأنفية، والذي يمكن أن يعطل النوم.



- حركي اليدين ببطء لإمساك عضلة الفك؛ مع ضغط متوسط ​​إلى ثابت، في حركة دائرية صاعدة، لإطلاق التوتر، ثم قومي بالضغط على نقاط ضغط الفك التي تتماشى مع الجزء السفلي من شحمة الأذن.



- حركي يديك على جانبي وجهك بحيث تقص أصابعك الأذنين، وتعمل من الفك وجانبي الأذنين إلى أعلى باتجاه الصدغين، وكرري هذه الخطوة عدة مرات.

ملاحظة من "الخليج 365 نت" : قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص.

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