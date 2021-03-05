«أبعت صورتك مع ست الحبايب».. مفاجأة من مدحت صالح لجمهوره في عيد الأم

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مع اقتراب عيد الأم الذي يأتي في الـ21 من شهر مارس، أعلن الفنان مدحت صالح عن مفاجأته لجمهوره، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

ونشر «مدحت» صورة قديمة تجمعه بوالدته، معلنًا عن مفاجأته للجمهور في عيد الأم، وهي: «أبعت صورتك مع أمك (ع البوست دا) علشان تبقى ضمن كليب أغنية مدحت صالح الجديدة للأم.. كل سنة وكل أمهاتنا بخير».

وتفاعل معه متابعوه وأرسل بعضهم له صورا مع أمهاتهم، وكانت ضمن التعليقات: «ماما حبيبة قلبي ربنا يخليكي ليا يا عمري ومش يحرمني منك أبدًا ويديمك نعمة في حياتى يارب» «أنا ومامتي».

آخر أعمال مدحت صالح

وكان الفنان مدحت صالح يعمل على وضع اللمسات الأخيرة لألبومه الجديد «يتقال»، وقبل أيام انتهى من أغنيته الجديدة «وردي»، من كلمات الشاعر عمرو المصري، وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع محمد شفيق.

أغنية «وردي» هي الأغنية الثانية التي سيتم طرحها من ألبوم «يتقال»، حيث طرح مدحت صالح، أغنية واحدة حتى الآن، وهي أغنية «نورتي قلبي» وسيتم طرح باقي أغاني الألبوم منفصلين على فترات.

أغنية «نورتي قلبي» من كلمات الشاعر عمرو المصري وألحان نديم جمال وتوزيع وميكس وماستر أسامة كمال، وحققت الأغنية نجاحا كبيرا بمجرد طرحها حيث إنها تخطت ربع مليون مشاهدة.

ويتضمن الألبوم عدد كبير من الأغاني، منها «شوف يا معلم، بالمختصر المفيد، شوية زعل، يتقال، أرض الطيابة، ويتعاون مدحت صالح في الألبوم مع عدد من الشعراء والموزعين والملحنين، أبرزهم محمد مصطفى ومحمود أنور وأيمن عز ومحمد شفيق ووليد العيسوي وكريم طارق وجو حنا ومحمد رسلان ومحمد عاطف وأحمد زعيم.