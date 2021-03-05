لقطات رومانسية.. الصور الأولى من فوتوسيشن زفاف دينا داش (صور)

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

احتفلت الإنفلونسر الشابة، دينا داش، شقيقة الفنان أحمد داش، مساء أمس، الخميس، بحفل زفافها في إحدى القاعات داخل بفندق في القاهرة الكُبرى.

إطلالة العروس

وأطلت العروس بفستان زفاف، كب، دون أكمام، مكشوف الظهة، ومنفوش قليلًا، جاء مُرصع بفصوص اللولي، والتطريزات اللامعة، بتوقيع مصممة الأزياء مرام برهان.

كما اعتمدت على الشعر الويفي، بدرجات البُني، مع المكياج الترابي الداكن، بتوقيع دينا راغب.

فوتوسيشن العروس

وتداولت صديقات العروس، الصور الأولى من جلسة تصوير حفل الزفاف، حيث اعتمدت على اللقطات الرومانسية التي جمعتها بزوجها، فضلًا عن حرصها على تواجد أشقائها، والتقاط الصور التذكارية معهم.

لقطات من حفل الزفاف

وبدأ الحفل، بعرض الصور النذكارية للثنائي، قبل أن تتعالى نغمات الأغنيات، حيث شاركت العروس صديقاتها والعريس بالعديد من الرقص الاستعراضي، والرقص الشعبي.