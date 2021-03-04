محنطات نادرة ومنقرضة.. استمتع بالمتحف الحيواني بـ"10 جنيه فقط"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

إذا كنت تريد أن تستمتع مع أسرتك في رحلة بسيطة لن تكلفك الكثير، فبالطبع أول ما سيجول في بالك "حديقة الحيوان" بالجيزة، حيث رؤية بعض الحيوانات عن قرب، لكن هل تعرف أن هذه الحديقة الشهيرة بها متحف مميز للغاية وهو المتحف الحيواني.

الخليج 365 يصطبحكم في جولة للاستمتاع بالمتحف الحيواني في رحلة بسيطة مع أسرتك لن تكلفك الكثير، وفقا لجروب Travel Secrets Club Official، الذي يتابعه نصف مليون شخص على فيسبوك، وصفحة " المتحف الحيواني بحديقة الحيوان بالجيزةGiza Zoological museum "

ما هو المتحف الحيواني؟

مكان مميز جدا يضم محنطات لبعض الحيوانات التي نفقت في حديقة الحيوان قبل أكثر من مائة عام.

تاريخ الإنشاء

أُنشئ أول متحف حيواني بحديقة الحيوان بالجيزة عام 1906 وتم نقله إلى موقعه الحالي في 1914 وقد تم افتتاحه للجمهور في 1920، في حين تم تجديده عامي 1962، 1988، ثم تم إغلاقه في عام 1998.

تطوير جديد

تم تطوير المتحف وأعيد افتتاحه في أغسطس عام 2015، وهو مكون من ثلاث طوابق وقد صُممت بانورامات المتحف لتناسب البيئات الطبيعية التي تتميز بالتنوع البيولوجي.

ماذا يحوي المتحف

يضم مجموعة قيمة من الثدييات والطيور والزواحف المحنطة النادرة أو المنقرضة في الطبيعة، مثل غزال أبيض كان موجودا في مصر قبل 100 سنة، ونمر مصري كان يعيش في سيناء، وغير ذلك من الطيور، ويوجد بالدور الأرضي أكبر وأضخم عرض مفتوح لهياكل الحيوانات البرية مثل هيكل الحوت وهيكل الفيل وهيكل الزراف وهيكل الخرتيت ومجموعة أخرى متنوعة من الهياكل الرائعة، ويحتوي أيضًا على مجموعة فائقة الجمال من رؤوس الحيوانات البرية وجماجم الحيوانات مدون عليها تاريخ التحنيط.

ويوجد في المبنى نفسه قاعتان أحدهما تضم مجموعة علمية كاملة للطيور المصرية ومجموعات أخرى علمية من الزواحف والثدييات والقوارض خاصة بالأبحاث العلمية، والقاعة الأخرى تُنظم بها دورات تدريبية للطلبة والمُهتمين بالحياة البرية على يد متخصصين وذلك لرفع الوعي البيئي للحفاظ على الحياه البرية، كما تحتوي على بعض الصور الفوتوغرافية لكبار الشخصيات من الوفود التي زارت الحديقة قديما .

وبالمبنى المجاور للمتحف مكاتب الأطباء الذين يشرفون على حيوانات الحديقة وعلى حسن إيوائها بما يلائم طبيعتها في الحياة البرية وعلى تغذيتها التغذية الصحية السليمة ومعالجتها في حالة المرض ومنع انتشار العدوى بينها وإدخال التحسينات التي تُثبت التجارب أفضليتها فيما له اتصال بحياة الحيوان.

سعر التذكرة

سعر تذكرة دخول المتحف الحيواني رخيصة للغاية، لن تكلفك سوى 10 جنيهات فقط للفرد الواحد.