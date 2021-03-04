جولة على أبرز إطلالات الملكة رانيا

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 4 مارس 2021 04:35 مساءً - هي سيدة الأناقة لأنها تتبنى البساطة شعاراً لها تعتمده ليس فقط في يومياتها، ولا في جولاتها الخيرية ونشاطاتها الاجتماعية، بل خلال تلبيتها واجبات رسمية الى جانب زوجها الملك الأردني عبد الله الثاني. راقبنا إطلالات الملكة لسنوات وخلصنا الى ما يليه:

مصمم أزيائها المفضل: ما يلبي ذوقها الراقي وخصوصاً من المصممين العرب والأردنيين انطلاقاً من استراتيجيتها الداعمة للمصممين المحليين وللمرأة ولكنها تهوى معاطف فندي وتحب تصاميم بوتيغا فينيتا.

مصمم أحذيتها المفضل: جنفيتو روسي وجيمي تشو.

ذوقها: هي أيقونة الموضة الملتزمة والتي تبرهن بالفعل أن الأناقة لا تستدعي الجرأة في اللباس ولا صرف نفقات طائلة بل تقتضي توافر الذوق في التنسيق.

إليك الخليج 365 ولمناسبة حلول شهر المرأة أجمل إطلالات ظهرت فيها الملكة رانيا العبد الله.



في آخر إطلالة لها ظهرت الملكة بفستان كحلي مزدان بتخريم بني ويتميز بتنروة غير متجانسة الطول وهو من تصميم ستيلا مكارتني. وقد نسقت معه الحذاء المسطح من الجلد البني وحرصت على وضع وشاح باللون الخردلي من الصوف الناعم من بوتيغا فينيتا وهو مزدان بتطريز من الفراشات.

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تبرهن الملكة في إطلالاتها الراقية المحتشمة أنها رمز للموضة الملتزمة اي ما يعرف بـ modest fashion بفستان مزود بكاب مصنوع من الكريب العاجي المبطّن بقماش تراثي من تصميم كارما فاشن للمصممة الأردنية رشا نوفل. وقد انتعلت حذاء عاجياً من جنفيتو روسي. اختارت الملكة هذا الزي احتفاء بالعيد الحادي والسبعين للمملكة الهاشمية الأردنية.

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خلال لقاء جمعها مع أهالي الجنود الضحايا لجرائم وأعمال الإرهاب أطلت الملكة بتنورة ميدي ضيقة تتداخل فيها أقمشة الكريب والصوف باللونين الرمادي والأسود من تصميم بالنسياغا، وحملت بيدها حقيبة من فندي. ونسقت قميصاً ابيض محتشم يزدان بالكشاكش من الأعلى.

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وخلال تواجدها الرسمي في الولايات المتحدة ارتدت الملكة خلال لقائها مع ابنة الرئيس الأميركي السابق إيفانكا ترامب معطفاً من الصوف الكريمي اللون من فندي، ونسقت معه حقيبة بنية جلدية 3 Jours من فندي وانتعلت حذاء ستيليتو من تصميم إيف سان لوران.

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وخلال حضورها في العام 2017 مؤتمر المهارات التعليمية، بدت الملكة في قمة الرقي مرتدية سروالاً كلاسيكياً بقصة مستقيمة من فندي وبلوزة حريرية باللونين الأسود والأبيض من مونسي وحملت بيدها حقيبة روكستاد من فالنتينو، وانتعلت حذاء عالياً من إيف سان لوران.

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كما ظهرت الملكة رانيا في العام نفسه بفستان قميص مقلّم باللونين الأخضر والأبيض من لويفي، وحملت بيدها حقيبة خضراء Peekaboo من فندي، وانتعلت جزمة جلديةً قصيرة الساق سوداء Murphy من جيمي تشو.

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تابعي المزيد: أجمل إطلالات الملكة رانيا في العام 2020