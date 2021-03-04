سحر الجعارة تطالب بقانون أحوال شخصية «عادل» ينصف المرأة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

طالبت الكاتبة سحر الجعارة، بإصدار بقانون أحوال شخصية عادل ينصف المرأة، وذلك عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وقالت «سحر» عبر حسابها الشخصي على «فيس بوك»: «بعض الرجال الليبراليين يتعاملون مع المرأة بنفس منهج (عبده مجانص).. لا يرون فيها إلا جنس يسير على قدمين.. يريدونها (جارية) بلا كرامة.. بلا حقوق.. فإذا تمردت على (الطاووس).. رفضت الخضوع لعقلية (ملك اليمين).. وطلبت الطلاق خلعًا حتى لا يكسرها ينتزع طفلها من أحضانها.. يحدث هذا برعاية امرأة (الست الوالدة)».

وتابعت الكاتبة في منشورها: «اذهبوا إلى محاكم الأسرة لترون آلاف النساء يطالبون (الأب) بنفقة لا يسددها.. ويقدمون أعمارهن ثمنًا لحضانة الطفل (الزواج بآخر يسقط حقها في الحضانة).. المطلوب أن نضرب ونتعرض يوميًا للعنف الأدبي والمادي.. أن نقبل الخيانة والتزوير بالزواج من أخرى.. أن نعود جواري في حرملك رجل جاحد.. أن نصادر نصف المجتمع».

قانون الأحوال الشخصية

وتستعد اللجنة الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، عقب إحالته من رئيس مجلس النواب إلى اللجنة، حسب ما أكد المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية في مجلس النواب.