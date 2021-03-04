«اتكسفت أقول لبابا في شاب عايز يتجوزني».. هند عبد الحليم تروي كواليس زواجها (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حلت الفنانة هند عبدالحليم ووالدها أحمد عبدالحليم، نجم نادي الزمالك سابقا، ضيوفًا على برنامج «معكم منى الشاذلي»، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، على قناة «cbc» الفضائية، والتي تحدثا خلاله عن عمق العلاقة التي تجمع بينهما وعن مشاعره خلال فترة زواجها وانتقالها للعيش برفقة زوجها في بيت الزوجية.

وخلال اللقاء تحدثت عن كواليس خطبتها وزواجها، قائلةً، «استعنت بوالدتي لمفاتحة والدي في موضوع الخطوبة، مبعرفش أتكلم في المواضيع دي، اتكسفت أقوله في شاب عايز يتجوزني».

لم تستطع الفنانة هند عبدالحليم، الاحتفال بخطبتها وزواجها كباقي الفنانات، إذ أعاق كورونا إقامة حفل ضخم، فكانت أعلنت خبر خطبتها في وقت سابق عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وكانت اكتفت بمشاركة عدد من اللقطات المصورة للخطبة التي أقيمت في جو عائلي بسيط، معلقةً «خطوبتنا .. ده كان قبل الحجر الصحي.. كان نفسى يبقى أصحابنا وقرايبنا معانا بس اكتفينا بأهلنا في البيت وأجلنا أي احتفال عشان سلامة الكل».

هند عبدالحليم تتحدث عن كواليس زفافها: معرفتش أعزم قرايبي

وعن كواليس الزواج، قالت، «عملناه في مكان أون أير، وأي حد يحلم يعمل فرح كبير ويفرح كل الناس، وتبقى ليلة ما تتنسيش، بس بحكم الظروف قررنا فجأة بسبب كورونا، وكنا متقيدين بعدد معين، وده زعل ناس كتير مني، وفي ناس من قرايبي ماعرفتش أعزمها، بابا مش مستوعب انيى اتجوزت وسيبت البيت، ولما أتجوزت كنت بزورهم في البيت، ولما أمشى بابا كان بيقولي أنتي رايحة فين».

والتقط لاعب الكرة السابق، والد الفنانة أطراف الحديث، متحدثًا عن الجانب من وجهة نظره، قائلًا،«أخوها لما إتجوز قعدوا معانا مع ولاده ومراته، لإن البيت كبير والوضع الطبيعي كلنا قاعدين مع بعض، ولما مشيت كان في مجموعة مشاعر متناقضة جدا، لكن كنت فرحان جدا لأنه اختيارها، وكريم جوزها إنسان مهذب جدا، وكان حوار جوازها صدمة بالنسبة ليا كبيرة ومش قادر استوعبها».