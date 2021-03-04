فوائد مذهلة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول السمسم على الريق؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

لبذور السمسم العديد من الفوائد الغذائية المهمة لصحة الإنسان عند تناولها على الريق، فضلا عن أنها يتم إضافتها في العديد من الأكلات التي نتناولها يوميا.

وهنا نستعرض في التقرير التالي، ماذا يحدث للجسم عند تناول السمسم على الريق، بحسب ما جاء في موقع"huzgo".

- الأحماض الدهنية:

تحتوي بذور السمسم على نسبة عالية من الأحماض الدهنية، حيث تحتوي على 40٪ من حمض الأوليك، و45٪ من حمض اللينوليك، ما قد يضفي عليها خصائص غذائية مهمة.

- تعزيز صحة الجهاز الهضمي:

بسبب محتواه العالي من الألياف الغذائية التي تشكل 12٪ من احتياج الجسم اليومي، لذا فأنه يساهم في تعزيز ودعم صحة الجهاز الهضمي، وتسهيل عملية الهضم.

- تقوية الجهاز المناعي:

يلعب البروتين الموجود في السمسم دورًا مهمًا في نقل الجزيئات في جميع أنحاء الجسم، وتجديد خلايا وأنسجة الجسم، فضلا عن تعزيز قدرة الجهاز المناعي على محاربة الفيروسات والبكتيريا.

- عظام قوية:

نظرا لاحتوائه على نسبة كبيرة من الكالسيوم الهام لصحة وتقوية العظام، حيث تحتوي 3 ملاعق كبيرة منه على 22٪ من الكمية اليومية التي يحتاجها الجسم من الكالسيوم، بالإضافة إلى احتوائه على بعض المركبات الطبيعية مثل الأكسالات والفيتات التي تقلل من امتصاص الجسم لبعض المعادن.

- خفض ضغط الدم:

أظهرت مراجعة لثماني دراسات نُشرت في مجلة علوم الأغذية والزراعة عام 2017، أن تناول السمسم يقلل بشكل كبير من ضغط الدم الانقباضي والانبساطي، نظرًا لاحتوائه على نسبة عالية من الأحماض الدهنية.

- الحد من الأعراض المصاحبة لمرض الزهايمر:

أشارت إحدى الدراسات التي نشرت في الطب الحيوي والعلاج الدوائي في عام 2018، إلى أن استخدام بذور السمسم قد يقلل من الأعراض المصاحبة لمرض الزهايمر، وذلك بفضل احتوائه على مضادات الأكسدة سيسامين وسيسامولين.

- منع حدوث اضطرابات القلق:

أظهرت دراسة أخرى نشرت في مجلة Neurochemical Research في عام 2016 على الفئران، أن تناول بذور السمسم التي تحتوي على سيسامين قد يساهم أيضا في منع حدوث اضطرابات القلق الناتجة عن الإجهاد المزمن من خلال التحكم في مستويات هرمونات الدوبامين، والنوربينفرين والسيروتونين، المعروف بأسم هرمون السعادة.

- الوقاية من الإمساك:

قد يساهم أيضا تناوله على الريق في الوقاية من الإمساك، وذلك وفقا لدراسة نشرت في المجلة الدولية للبحوث في العلوم التطبيقية والتكنولوجيا الهندسية في عام 2019.

- تعزيز صحة البشرة والجلد:

الزنك الموجود في السمسم يلعب دورا في تكوين الكولاجين في البشرة، ما قد يزيد من قوة الترابط العضلي وقوة أنسجة الشعر والجلد.