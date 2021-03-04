وزيرة ونائبة وقاضية.. برلمانية تستعرض دعم القيادة السياسية للمرأة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أكدت النائبة مارثا محروس، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن إيمان القيادة السياسية وعقيدتها وقناعتها بدور المرأة في المجتمع المصري، يجعل تمكينها ليس مجرد زينة، وإنما قناعة شخصية بقدرتها على تجاوز التحديات وإقامة نجاحات عديدة، والرفع من شأنها كما اعتادت.

وأشارت مارثا محروس، إلى أن 28.8% من أعضاء مجلس النواب وكذلك 10% من مجلس الشيوخ من السيدات، ولدينا وزيرات على قدر عال من الكفاءة والدراسة والتخصص، ما زود إيمان القيادة السياسية بشكل أكبر بالمرأة، موضحة أن «فكرة تصويت ومشاركة المرأة كانت غريبة، والأن أصبحت المشاركة دون المرأة هي الفكرة الغريبة».

وأضافت خلال مداخلة هاتفية في برنامج «المواجهة»، الذي يُعرض على شاشة «Extra news»، أن مصر احتفلت أمس بالذكرى الـ65 على صدور قانون الانتخاب، الذي منح المرأة حق الانتخاب وعضوية مجلس الأمة، مشيرة إلى أن عام 1956 يُعد بداية انطلاق قطار تمكين المرأة المصرية، كما أن الأخيرة حققت قفزة في كل مفاصل الدولة المصرية، أو ساهمت في حدوثها.

وأشارت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أنه يوجد 165 امرأة داخل مجلس النواب، ونائبات شابات ممثلات عن أحزابهن وأنفسهن داخل القبة، فضلا عن أن هناك سيدات في مناصب تنفيذية عليا بالدولة، منها القضائية وغيرها، وكل هذا يعنى نتاج أو ثمار حصدناها لعمل 6 سنوات مضت، كما أن المرأة المصرية تنجح بشكل أكبر إذا وجد أمامها تحدٍ.