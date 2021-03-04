الامارات | ملياردير ياباني: مطلوب 8 أشخاص لرحلة إلى القمر

شكرا لقرائتكم خبر عن ملياردير ياباني: مطلوب 8 أشخاص لرحلة إلى القمر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن ملياردير ياباني تخصيص ثماني تذاكر لأشخاص من كل أنحاء العالم، لمرافقته في رحلة سياحة فضائية حول القمر، من المتوقع أن تنظمها «سبايس إكس» سنة 2023.

وكان قطب الموضة عبر الإنترنت وهاوي جمع الأعمال الفنية المعاصرة، يوساكو مايزاوا، أول زبون خاص يحجز مقعداً لقاء مبلغ لم يُكشف عن قيمته في رحلة «ستارشيب»، وهو صاروخ مستقبلي مأهول، صممته شركة الطيران الأميركية التي يملكها إيلون ماسك.

وكان مايزاوا يعتزم، بدايةً، إيجاد حبيبة ترافقه في رحلته حول القمر، وأطلق لهذا الغرض مسابقة مخصصة لـ«نساء عازبات يبلغن من العمر 20 عاماً وما فوق»، ثم غيّر خططه بعدما استقطبت مسابقته 30 ألف مرشحة، قائلاً إنه يريد دعوة ستة إلى ثمانية فنانين بدلاً من ذلك.

وفي فيديو نُشر على حسابه على «تويتر»، رسا الملياردير (45 عاماً) على صيغة أوسع للاختيار، موضحاً أن «كل من يفعل شيئاً إبداعياً يمكن تسميته فناناً».

وقال: «أدعوكم إلى الانضمام إلي في هذه الرحلة، ثمانية منكم من كل أنحاء العالم»، مضيفاً: «لقد اشتريت كل المقاعد لذا ستكون رحلة خاصة».

وينبغي للطامحين في المشاركة أن يقدموا طلباتهم قبل 14 الجاري.

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