ملكة جمال حاصلة على ماجستير.. تعرف على أنابيلا هلال بطلة كليب محمد رمضان (صور)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يستعد الفنان محمد رمضان لطرح أغنيته الجديدة، versace beby وكعادته يحب محمد رمضان دوما مفاجأة جمهوره ببطلة لأعماله غير متوقعة، إما تكون ملكة جمال، أو وجه جديد يقدمها للجمهور لأول مرة، حتى عرف عنه بأنه مكتشف المواهب الجديد، ويبرز بطلاته بشكل فني، ومن أبرز من عمل معهن، الفنانة مي عمر، وعائشة عبدالرحمن، وفي الأغنيات كذلك يحب تقديم وجوه بارز لتكون هي بطلة الفيديو كليب.

واختار محمد رمضان لأغنيته الجديدة، ملكة جمال لبنان أنابيلا هلال، التي لازالت تتمتع بنجومية كبير، وفيما يلي أبرز المعلومات عنها.

من هي أنابيلا هلال

- ولدت أنبايلا هلال في الـ4 من يونيو 1986، أي تبلغ من العمر 36 عاما.

- متزوجة من طبيب التجميل الشهير نادر صعب منذ عام 2009.

- أنجبت أنابيلا 4 من الأبناء، هم ماييفا، التي ولدت عام 2010، وثاني أبنائها هو نادر جونيور ولد عام 2011، وجولا ولدت سنة 2014، وإيلي ولد سنة 2017.

- حاصلة على ماجستير في الحقوق.

- درست أنابيلا هلال الإعلام.

- هي ملكة جمال لبنانية، فقد شاركت في المسابقة عام 2005، وحصلت على لقب الوصيفة الأولى.

- شاركت في مسابقة ملكة جمال الكون عام 2006، وكانت ضمن أجمل 10 وجوه حينها.

- بعد مشاركتها في مسابقات ملكات الجمال حظت أنابيلا بشهرة كبيرة حينها.

- اتجهت بعد ذلك للتقديم التليفزيوني وكان أول برامجها في مجال الفاشون داخل لبنان.

- أخذت شهرتها في التوسع، حتى قدمت برنامج آراب آيدول لمدة 3 مواسم.

- بعد ذلك انتقلت لقناة إم تي في اللبنانية، وقدمت البرنامج الشهير ديو المشاهير بجميع مواسمه.

- من المقرر مشاركتها في أغنية الفنان محمد رمضان الجديدة versace baby.

- وظهرت بالفعل أنابيلا معه في أكثر من صورة وكذلك وهي برفقة أطفالها.