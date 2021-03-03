71 سنة على ميلاد القمر.. سهير رمزي التي عشقت والدتها وجرعتها «السم»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

رغم ابتعادها عن الفن لسنوات طويلة ما زال عشاق الفن من كل صوب وحدب يتابعون آخر أخبار الفنانة سهير رمزي، إحدى فنانات جيل السبعينات الذهبي وفتاة أحلام جيلها الجميلة والأنيقة دائما.

قبل اتجاهها إلى عالم الفن، عملت «سهير» كمضيفة جوية ثم اتجهت إلى مجال عروض الأزياء، لتطرق أبواب السينما إذ شاركت في العديد من الأفلام التي تألقت خلالها وتركت علامات وبصمات مميزة في أرشيف الشاشة الكبيرة.

قررت اعتزال عالم الفن والتمثيل قبل 28 عامًا، وارتدت الحجاب ولكنها قررت العودة مجددًا من خلال مسلسل «حبيب الروح»، في عام 2006، هي الفنانة سهير رمزي.

ويتزامن اليوم 3 مارس، يوم ميلاد الفنانة سهير رمزي الـ75، ويُقدم هُن علاقتها بوالدتها الفنانة الراحلة درية أحمد، خلال السطور التالية.

سهير رمزي: ماما كتبتني على اسم واحد تاني غير أبويا

«كان بيبقى اسمي على كراريس المدرسة سهير السيد زيادة، ولما يدوني الوصل بتاع المدرسة ألاقي سهير محمد عبدالسلام أقول لماما ليه بيغلطوا كانت بتقولي معلش باباكي ليه اسمين»، تصريح صادم روت كواليسه الفنانة سهير رمزي، عن حقيقة هويتها، وعلاقتها بوالدتها الفنانة درية أحمد، التي كانت دائمًا ما تتحدث عنها، إذ قالت أن والدتها أنجبتها من زوجها محمد عبدالسلام نوح، لكنها أخفت عنها اسم والدها الحقيقي إذ كُتبت على اسم المؤلف والمخرج السيد زيادة، زوجها التاني، وهو ما كشفت عنه الفنانة في أحد لقاءاتها التلفزيونية.

تقول سهير، «أنا قعدت فترة فاكرة أن ده أبويا لأني اتولدت على إيده، واكتشفته وأنا عندي 13 سنة».

وخلال استضافتها في برنامج «شيخ الحارة والجريئة»، مع المخرجة إيناس الدغيدي، تحدثت عن اللحظات الأخيرة في حياة والدتها، «لما ماما كانت بتتعب كنت برتبك على طول، جريت على الدرج جبت منه دواء للمغص وحطيت منه معلقة كبيرة وقولتها اشربيه بسرعة عشان يضيع المغص، اكتشفت أنه ليس دواء بل عبارة عن زجاجة بها مواد مطهرة لتنظيف التليفزيون، مكنتش عارفة وقتها أتصرف ازاي، رجعت لماما لاقيتها خلصت المعلقة الكبيرة كلها».

ماما رفضت تاخد شربة بعد التسمم

وخلال الحديث قالت الفنانة، «كلمت الصيدلية والدكتور قال إن ده مسمم ولازم تأخد ميه ملح عشان ترجع، قولت لماما خدي الشربة دي عشان ترجعي والمغص يروح، وخايفة أقولها على اللي حصل، قالتلي لا أنا ارتحت على العلاج اللي لسه وخداه، فاضطريت أقولها الحقيقة، قامت مصوته وقالت قتلتي أمك، وأول ما بقت كويسة قالت يا ترى هموت أبيض وأسود ولا ألوان عشان تناولت منظف التليفزيونات».

توتر العلاقة بين سهير رمزي ووالدتها

وخلال استضافتها في برنامج «100سؤال»، مع الإعلامية راغدة شلهوب، كشفت الفنانة سهير رمزي عن كواليس توتر العلاقة بينها وبين والدتها، بسبب الإنجاب، إذ أجهضت سهير نفسها أكثر من مرة بسبب عدم رغبتها في إنجاب طفل يشارك والدتها في حبها لها، «موت أمي موتني، أنا عايشة دلوقتي عشان فيا روح، لكن مفيش أي طعم لحياتي بعد وفاة والدتي الله يرحمها».