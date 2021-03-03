الامارات | حتى الشوكولاتة السويسرية لم تسلم من ضربات «كورونا»

شكرا لقرائتكم خبر عن حتى الشوكولاتة السويسرية لم تسلم من ضربات «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تأثرت الشوكولاتة السويسرية أيضا بتبعات كوفيد-19.. فقد تراجع خلال العام الماضي استهلاك المنتج الذي يتميز به هذا البلد إلى أدنى مستوى له منذ نحو 40 عاماً.

ففي 2020، استهلك السويسريون 9,9 كيلوغرامات للفرد (مقابل 10,4 كيلوغرامات في العام السابق)، وهو رقم أدنى من العتبة الرمزية الدنيا البالغة 10 كيلوغرامات منذ 1982، وفقاً لاتحاد منتجي الشوكولاتة «شوكوسويس».

كما أن إنتاج الشوكولاتة انخفض بنسبة 10% مقارنة بالعام السابق، إلى 180 ألف طن.

وتراجعت الصادرات التي تمثل ما يقرب من 70% من حجم مبيعات صانعي الشوكولاتة السويسريين، بنسبة 11,5% إلى 126 ألف طن.

ويعزى تراجع استهلاك الشوكولاتة جزئياً إلى انخفاض عدد السياح الذي أثر على الإحصاءات السنوية وفقاً لما ذكره أورس فورير، رئيس اتحاد «شوكوسويس» في مقابلة مع وكالة فرانس برس.

وأوضح فورير أن اللقاءات الاجتماعية أصبحت «أقل تواتراً بفعل التباعد الاجتماعي، «ما حد من مشتريات» الشوكولاتة.

ونشرت «لينت أند سبرونغلي»، إحدى أشهر شركات صناعة الشوكولاتة في البلد الواقع في جبال الألب، نتائجها السنوية التي أظهرت انخفاضا بنسبة 10,9% في المبيعات خلال 2020.

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