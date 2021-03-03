في اليوم العالمي للسمع.. حكاية يسرا اللوزي مع أزمة التنمر بابنتها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يتزامن اليوم 3 مارس، اليوم العالمي للسمع، وهو حملة سنوية ينظمها مكتب الوقاية من العمى والصمم، التابع لمنظمة الصحة العالمية.

تُقام الأنشطة حول العالم، وتستضيف منظمة الصحة العالمية الحدث في الثالث من مارس، وتهدف تلك الحملة للوقاية من فقدان السمع وتحسين رعاية السمع.

وتعتبر الفنانة يسرا اللوزي، واحدة ممن لديهم تجربة خاصة مع الصم وضعاف السمع، فابنتها واحدة من بينهم، التي تبلغ من العمر 6 أعوام.

قبل أشهر قليلة، تعرضت الفنانة يسرا اللوزي، هي وطفلتها لتعليق مسيئ من أحد متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، لتلقنه الفنانة درسًا في كيفية تقبل الآخر واحترام إنسانيتهم، دون أن تسيء له.

وقالت الفنانة تعليقًا على إساءة المتابع لها ولابنتها،«شكرًا على ذوق حضرتك.. أنا قررت أستغل كلامك اللطيف عشان أقدم شوية توعية بخصوص هذا المصطلح: أولاً، المصطلح الصحيح والمقبول هو الصم وضعاف السمع وليس الطرش أو البكم».

التعاطف مع يسرا اللوزي وابنتها

رقي وأدب الرد الذي قالته الفنانة جعلها تتلقى حملة دعم كبيرة من الفنانين كالفنانة زينة ونجلاء بدر وغيرهم، مستنكرين تلك الكلمات المسيئة التي تعرضت لها الفنانة وابنتها.

يسرا اللوزي في اتصال هاتفي تسرد الواقعة

وكانت أوضحت «اللوزي»، خلال مداخلة هاتفية من برنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع على شاشة «dmc»، أنها مرت بتجربة صعبة بعض الشيء مع ابنتها داليدا بعد اكتشاف عدم مقدرتها على السمع والكلام، لكن هذا لن يمنعها من توجيه الشكر إلى كل الآباء والأمهات والعائلات، مضيفة: «لأن العيلة كلها مش الأب والأم بس، لازم يقدموا دعم للطفل المختلف والمميز، وأي طفل عنده مشكلة».

يسرا اللوزي: مقبلش حد يتنمر على بنتي

وأضافت: «أنا تعمدت أعمل توعية وأقول معلومات مهمة للجمهور لأن فيه مصطلحات لم تعد مستخدمة يجب على الجمهور تعلمها، وأنا أيضا لا أقبل التنمر على بنتي فهي ستكبر وسترى التعليق، والعادي أن توجد تعليقات تهاجمني لكن لن أقبل أن يهاجم أحد أي من بناتي».