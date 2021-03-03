الامارات | ضمّ 25 لاعبة من «الشارقة لرياضة المرأة» لمعسكر منتخب المبارزة

شكرا لقرائتكم خبر عن ضمّ 25 لاعبة من «الشارقة لرياضة المرأة» لمعسكر منتخب المبارزة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختيرت 25 لاعبة من نادي الشارقة لرياضة المرأة لتمثيل المنتخب الوطني للمبارزة، من أصل 47 لاعباً ولاعبة يقيمون معسكراً داخلياً في الوقت الراهن، استعداداً للبطولات الإقليمية والعالمية المقبلة، ويصل عدد اللاعبات اللائي يمارسن المبارزة، في النادي المخصص للرياضة النسائية، إلى 45 لاعبة في مختلف المراحل السنية، والعناصر اللاتي تم اختيارهن لصفوف المنتخب الإماراتي في العمومي والناشئات هن: العنود السعدي، دانة شطاف، ريم الشماع، فجر المرزوقي، زينب الحوسني، ميرة الحمادي، موضى درويش، إيمان السويدي، عفراء عبدالله، وشيخة يوسف، صالحة البلوشي، المها البلوشي، وحصة أحمد، وذلك في سلاح الايبيه.

أما في سلاح الفلوريه فتوجد اللاعبات: لطيفة الحوسني، مريم النقبي، نجلاء المدفع، نادية جاسم، مهرة السعدي، الهيام البلوشي، آمنة الحمادي، وفي سلاح السابر توجد اللاعبات: أماني الأميري، نوف محمد، مهرا علي.

من جانبها، أكدت مدير عام مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، ندى النقبي، في بيان صحافي أن «لدينا قاعدة عريضة وتتسع يوماً بعد الآخر في نادي الشارقة لرياضة المرأة، ما جعل المبارزة في النادي تتصدر المشهد الرياضي، ووجود عدد كبير من الميداليات المتنوعة بين جدران النادي، على مدار سنوات ماضية، ولدينا مخططات مستقبلية واستراتيجية لكي يكون التطور كبيراً من خلال الوجد في العديد من المحافل الدولية».

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