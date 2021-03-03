الامارات | حارس كلاب ليدي غاغا مخاطباً المغنية: عاد أطفالك

شكرا لقرائتكم خبر عن حارس كلاب ليدي غاغا مخاطباً المغنية: عاد أطفالك والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال المكلف بتمشية كلاب المغنية ليدي غاغا، رايان فيشر، إنه يتعافى بعدما كان على وشك الموت، عند هجوم مسلحين عليه في عملية أفضت إلى خطف اثنين من كلاب غاغا. وسرد فيشر، في أول تصريحات علنية منذ الهجوم، الذي وقع الأربعاء الماضي في هوليوود، تفاصيل الواقعة، ووجه الشكر إلى غاغا التي كانت في إيطاليا لتصوير فيلم، وعرضت مكافأة 500 ألف دولار مقابل إعادة الكلبين.

وقال الحارس مخاطباً المغنية: «عاد أطفالك والتأم شمل الأسرة.. لقد نجحنا! لقد قدمت لي ولأسرتي الكثير من الدعم طوال هذه الأزمة».

وجرى تسليم الكلبين المسروقين إلى الشرطة، الجمعة الماضية، من دون أن يمسهما أذى، لكنّ الرجلين المشتبه فيهما مازالا طليقَي السراح. وكتب فيشر (30 عاماً) على «إنستغرام»: «مازلت أتعافى بعدما كنت على وشك الموت». ونشر صوراً له على سرير مستشفى. وقال مسترجعاً لحظات الهجوم إنه أطلق صرخات، بينما تدفق الدم من الجرح الذي أصيب به بعد تعرضه لإطلاق النار. وأخذ الخاطفان الكلبين «كوجي» و«جوستاف»، لكن الكلبة الثالثة «آسيا» ظلت معه.

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