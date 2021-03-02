تمتَّعي ببشرة خالية من العيوب باستخدام زيت الباوباب

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 2 مارس 2021 10:43 مساءً - زيت الباوباب من الزيوت الطبيعية التي استُخدمت على نطاق واسع في عالم الجمال؛ نظراً لفوائده المتعددة، وأصبح من أكثر الزيوت الطبيعية المستخدمة في أقنعة ومنتجات العناية بالبشرة، لذا رصدنا لكِ -عزيزتي- بعضاً من استخداماته؛ لتتمتعي ببشرة صحية ولافتة للأنظار.



تنظيف وتغذية البشرة بزيت الباوباب

زيت الباوباب



يُعَدُّ زيت الباوباب مصدراً جيداً للعديد من الفيتامينات والمعادن المهمة، كما يحتوي مضادات للأكسدة تعمل على تغذية البشرة وتنظيفها من الأعماق وتزودها بتوهّج وإشراقة طبيعيَّيْن عند استخدامه كعلاج موضعي للبشرة، كما يحتوي على الكولاجين الذي يجعله مساهماً في تعزيز ليونة البشرة ومرونتها.

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تقليل حب الشباب والبثور

زيت الباوباب



أثبت خبراء التجميل أن زيت الباوباب قد يساعد في تحسين حب الشباب لدى بعض الأشخاص؛ لكونه يحتوي نسبة عالية من حمض اللينوليك، وهو نوع من أحماض أوميجا 3 الدهنية التي لها خصائص مضادة للالتهابات، كما يساعد زيت الباوباب على تقليل حُمْرَة الجلد والتهيُّج والتورُّم لعلاج حب الشباب وطفح الأكزيما، ويعالج أيضاً الحبوب والبثور والرءوس السوداء؛ لما يحتويه من خصائص مطهِّرة وقاتلة للبكتيريا والجراثيم.



محاربة جفاف البشرة وعوامل الشيخوخة بزيت الباوباب

محاربة جفاف البشرة



لزيت الباوباب دور رئيسي في القضاء على مشكلة جفاف البشرة، إذ يقوم بترطيبها؛ لما يحتويه من فيتامينات، كما أنه يخفِّف من تهيُّجات البشرة وحُمْرَتِها؛ لما يحتويه من مضادات للالتهاب، كما قد تساعد أحماض أوميجا 3 الدهنية الموجودة في هذا الزيت في استخدامه كعلاج موضعي للبشرة.

يساعد زيت الباوباب على محاربة عوامل الشيخوخة وتمدُّد البشرة والتجاعيد؛ وذلك بفضل احتوائه على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن والمواد المضادة للأكسدة. كما أنه غنيّ بفيتامين C بشكل كبير، وهذا ما يجعله مصدراً مهماً للكولاجين الذي يعمل على محاربة التجاعيد والخطوط الرفيعة والتشقُّقات.



معالجة تشقُّق الشفاه بزيت الباوباب

معالجة تشقُّق الشفاه بزيت الباوباب



تُعَدُّ مشكلة تشقق الشفاه المؤلمة من العوامل الشائعة لدى الكثيرات من النساء، ويتميز زيت الباوباب بأنّه يقضي على مشكلة تشقُّق الشفاه وجفافها، فيجعلها رطبة وأكثر نعومة؛ بفضل احتوائه على الفيتامينات والمواد المضادة للأكسدة التي تغذِّي الشفاه وتحافظ على صحّتها.

لزيت الباوباب العديد من الفوائد للبشرة، ويتناسب مع كل أنواعها، ولكن قبل تطبيقه على بشرتك يُرجى استشارة طبيب مختص.

ملاحظة من "الخليج 365 نت" : قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص.

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