تعرفي على الحقيبة المفضلة لدى نانسي عجرم وثمنها

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 2 مارس 2021 10:43 مساءً - اعتمدت نانسي عجرم في أحدث إطلالاتها سروال جينز وجاكيت جلد قصير، ونسقت مع الإطلالة حقيبة الكتف باللون الأسود.



لم تكن المرة الأولى التي تعتمد فيها نانسي عجرم هذه الحقيبة، بل ظهرت بها في أكثر من إطلالة سابقة ونسقتها مع أزياء أخرى، فما هي ماركة هذه الحقيبة؟ وما هو ثمنها؟



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حقيبة Saddle من ديور Dior

DIOR SADDLE BLACK





يبدو أن نانسي عجرم وقعت في حب حقيبة Saddle من ديور Dior باللون الأسود، ولذلك حرصت على الظهور بها في أكثر من إطلالة أنيقة.



حيث أن الحقيبة باللون الأسود، واختارت نانسي حزام باللون الأبيض للحقيبة، حيث يمكن تغيير الحزام الخاص بها وفقاً لإطلالتك.



فضلت نانسي الحزام الذي يجمع بين الأبيض والأسود، ويحمل اسم العلامة الشهيرة Christian Dior.







ما هو ثمن حقيبة نانسي عجرم؟

ثمن حقيبة نانسي عجرم





يقدر ثمن حقيبة ديور التي ارتدتها نانسي عجرم 3950 دولار أمريكي، أما الحزام المميز الذي اختارته، فهو بسعر 1090 دولار أمريكي، ليصل سعر الحقيبة بالحزام 5040 دولار أمريكي!

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كيف نسقت نانسي حقيبة ديور مع الأزياء؟

تنسيق حقيبة ديور مع الازياء





بالإضافة إلى إطلالتها بالجاكيت الجلد والبنطال الجينز، ظهرت نانسي بأكثر من إطلالة أخرى بحقيبة ديور.



مع الفستان الصوف الأبيض، اعتمدت نانسي الحقيبة بطريقة الـCross والحزام من الجهة السوداء.



ومع القميص الأسود والبنطال الجينز، اعتمدت نانسي الحقيبة مع الحزام من الجهة باللون الأبيض.



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