«تحدت محمد صلاح وعندها 14 سنة»..معلومات عن لاعبة تنس الطاولة هنا جودة (صور)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«صباح الخير الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه تصدري لتصنيف الاتحاد المصري لتنس الطاولة تحت 15 و17 و19 سنة والسيدات من سنتين»، هكذا أعلنت هنا جودة، لاعبة منتخب تنس الطاولة، تصدرها تصنيف الاتحاد المصرى للعبة للفئة العمرية تحت السن، وكذلك تصنيف السيدات، لتتصدر تصنيف كل الفئات، في منشور دونته عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وتابعت لاعبة منتخب تنس الطاولة: «بشتغل وبتمرن وادخل بطولات واكسب واخسر واتعلم من أخطائي، لغاية ما وصلت لتصدر التصنيف في جميع الفئات العمرية اللي بشارك فيها».

وتابعت «جودة» قائلةً: «الحمد لله، حلمي اللي هفضل احلم بيه ميدالية اوليمبية لمصر عارفة أنكم مستنين اشارك في أولمبياد طوكيو القادمة».

واختتمت: «أنا نفسي أشارك عشان اكتسب الخبرة والاستعداد للدورات الأوليمبية القادمة، لكن القرار يرجع للاتحاد المصري لتنس الطاولة هل سأشارك ام لاطريقي طويل جدا محتاج تمرين ومعسكرات وبطولات وماتشات اكسبها وماتشات اخسرها اتعلم منها محتاج سنين من تعب متواصل واعداد صح عشان أقدر أوصل».

وطالبت لاعبة المنتخب الدعم من متابعيها وجمهورها، إذ قالت: «محتاجة وقفة كل الناس اللي بيحبوني ومؤمنين بيا جنبي محتاج دعواتكم ودعمكم ليا أنا هفضل اتمرن واجتهد واحاول واعافر لغاية ما أوصل لحلمي بإذن الله».

ويُقدم «هُن» خلال السطور التالية، أبرز المعلومات عن لاعبة التنس هنا جودة.

من هي هنا جودة؟

- ولدت في 12 ديسمبر عام 2007، وتبلغ من العمر 14 عامًا.

- لاعبة تنس طاولة في نادي الأهلي.

- عضو في الفريق الوطني المصري لتنس الطاولة.

- حصلت على الميدالية البرونزية، فرق تحت الـ15عامًا في تايلاند.

- بدأت رياضة تنس الطاولة في سن 4 أعوام.

- حصلت على أول ميدالية لها في بطولة الجزائر الدولية، ثم على بطولة العرب لتنس الطاولة، وهي في سن التاسعة.

- حصلت على الميدالية الذهبية في بطولة تونس عام 2018.

- اختارها الاتحاد الدولي لتنس الطاولة، لتمثيل مصر وأفريقيا في معسكر الأمل العالمي، تحت سن الـ12عامًا، وضمت فرقتها لاعبًا من كل من اليونان والمكسيك والمالديف.

- تعبتر هنا أول لاعبة مصرية وعربية وأفريقية تتصدر التصنيف العالمي، حيث تصدرت التصنيف لشهري يناير وفبراير، وأخيرا مارس.

هنا جودة تتحدى محمد صلاح:هكسبه

وسبق أن تحدت هنا جودة، نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، عبر حسابها على فيس بوك، ودعته لخوض مباراة أمامها ليستعرض كل منهما مهاراته، إذ قالت: «تحدي الأبطال، مش أي كورة هتقدر عليها مو صلاح، لو لعبت معايا ماتش يا ترى مين هيكسب، اليد الذهبية ضد القدم الذهبية.