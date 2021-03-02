نصائح للحفاظ على عضلة القلب.. لا بديل عن النظام الغذائي الصحي

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعاني البعض من عضلة القلب وهو مرض يصعب شفاؤه، ولكن يمكن أن يلعب النظام الغذائي دورا في التعايش معه ومن هذه الاطعمة كما ذكرها موقع واشنطن بوست.

ووفقاً لبحث جديد في كلية الطب بجامعة بوسطن، فإنه يمكن الوقاية من أمراض قصور القلب من خلال استهلاك المزيد من الأطعمة النباتية مثل التوت والخضروات الورقية والحد من استهلاك الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة والمنتجات الحيوانية.

وبالإضافة إلى آثار ضعف عضلة القلب الضارة على أنظمة الأعضاء المتعددة، فإنه يرتبط بزيادة مخاطر الخلل المعرفي والخرف، وفي دراسة نشرت مؤخراً، ذكر باحثون ألمان أن ضعف القلب يؤثر على المخ ويؤدي إلى فقدان الإدراك.

وللوقاية من قصور عضلة القلب، يوصى باتباع أسلوب حياة أكثر صحة مع نظام غذائي متوازن يعتمد في الجزء الأكبر منه على الخضروات.

كيفية الحفاظ على صحة القلب

ممارسة التمارين الرياضية.

للحصول على استقرار الحالة الصحية للقلب يجب اللجوء إلى ممارسة التمرينات الرياضية، والتي تساعد على تنشيط الدورة الدموية والتخلص من الدهون الزائدة بالجسم، والتي تعد السبب الرئيسي للإصابة بالأمراض القلبية المكتسبة، وكما أثبتت الدراسات فإن المشي السريع يحمي من أمراض القلب.

التوقف عن التدخين.

المدخنون من أكثر الأشخاص عرضة للإصابة بأمراض القلب وتصلب الشرايين، بالإضافة إلى أن التدخين يتسبب في الكثير من الأمراض الأخرى منها السرطان وأمراض الرئة والأمراض المرتبطة بالشيخوخة المبكرة، بالإضافة إلى أن التدخين يرفع احتمالات الإصابة بالخرف.

الاهتمام بنسبة الكوليسترول.

من المهم الحفاظ على نسبة الكوليسترول بالدم، وهذا للحفاظ على عضلة القلب والشرايين والأوعية الدموية، كما أن عدم توازن نسبة الكوليسترول بالدم يؤدي إلى الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية.