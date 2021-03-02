فتاة انفصلت عن خطيبها وعملت فرح لنفسها: 10 أشخاص حضروا

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

بعد انفصالها عن حبيبها، قررت فتاة أمريكية الزواج من نفسها في حفل زفاف أقامته بحضور العائلة والأصدقاء، وسط ذهول البعض بسبب قرارها المثير للجدل.

الفتاة تزوجت من نفسها كـ حب للذات

وقالت الفتاة التي تدعى ميج تايلور موريسون، البالغة من العمر 35 عاما، إنها تزوجت من نفسها كرمز لحب الذات، بعد انفصالها عن خطيبها قبل أربعة أشهر، من حفل زفافهما الذي كان من المقرر إقامته في أكتوبر من العام الماضي، حسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

وبعد قرار الانفصال الذي جاء بين «ميج» وخطيبها، قررت مدربة ألعاب القوى، الزفاف ليس على شخص آخر، بل من نفسها، لتظهر قوتها وقدرتها وأنها قادرة على تحدى متطلبات الحياة المختلفة بمفردها.

دعم وانتقادات للفتاة

وسرعان ما لاقى الموقف الغريب للفتاة العديد من الانتقادات، حيث وصف البعض موقفها بأنه مجرد حيلة لجذب الانتباه إليها، فيما أشاد آخرون بموقفها، داعمين إياها بشجاعتها الكبيرة.

وشهد حفل الزفاف حضور القليل من المدعوين، إذ كان من بينهم عشرة من أصدقاء الفتاة الثلاثينية فقط، حيث التزم جميع الحضور باتباع الإجراءات الاحترازية في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

الفتاة: زواجي من نفسي ممتعا

ومن جانبها، كشفت العروس الثلاثينية عن سعادتها البالغة من قرار الزواج من نفسها، قائلة: «فكرت لما لا أتزوج نفسي، واكتشف أن الأمر ممتعا حقا، ومن ثم قررت الاعتناء بنفسي وحب ذاتي لدرجة كبيرة».

كواليس حفل الزفاف

وقامت «ميج» بطلب كعكعة مخصصة لزفافها، كما قامت باختيار فستان للزفاف، وارتدت خاتم مميز من الألماس.