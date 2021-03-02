سر إقبال السيدات على المشاركة بتطبيق «club house»: فضفضة وشعور بالكبت

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

اهتمام واسع لاقته منصة التواصل الاجتماعي «club house»، بعد مرور أيام قليلة من اطلاقها حول العالم، والتي تعتمد على تواجد العديد من الأشخاص ما بين النساء والرجال من مختلف الفئات العمرية حول العالم، للمشاركة في مجموعة من الغرف النقاشية المختلفة، والتي تطرق لطرح مختلف القضايا المجتمعية ومناقشتها على نطاق واسع.

إقبال كبير من السيدات والفتيات على «club house»

وشهد التطبيق تواجد أعداد كبيرة من النساء والفتيات، اللائي طرحن الكثير من مشكلاتهن الخاصة التي يتعرضن لها سواء ما بين الخيانة العاطفية أو الزوجية أو التحرش، وغيرهم من الوقائع الأخرى، حيث باتت المنصة وسيلة جذب كبيرة للسيدات للمشاركة في طرح مشكلاتهن الشخصية.

طبيب نفسي يعلق على جذب «club house» للسيدات

ومن جانبه، علّق الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، على الإقبال الشديد الذي لاقاه هذا التطبيق الجديد من السيدات والفتيات بشكل خاص.

وقال «فرويز» لـ«هُن»: «البنات أو الستات اللي بتشارك على منصة زي دي وبتحكي أسرار خاصة بيها أو بتقصح بمعلومات شخصية عنها، بيكون عندها شعور بالكبت وإنها مش لاقية حد يسمعها كويس، فضلا عن معانتهن من الحرمان العاطفي، وعدم وجود شريك حياة كويس يشاركهم تفاصيلهم دي، وده بيخليهم يلجأوا للغرف النقاشية دي كنوع من الفضفضة، وتفريغ الكلام، ومش بيكون في دماغهم إنهم كده ممكن يكونوا بيأذوا نفسهم، وممكن يتم استغلالهم بطرق سيئة كتيرة من الناس اللي بتسمعهم».