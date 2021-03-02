الامارات | «إبحار في المجهول» تفوز بجائزة مسبار الأمل الأدبية

شكرا لقرائتكم خبر عن «إبحار في المجهول» تفوز بجائزة مسبار الأمل الأدبية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حققت قصة إبحار في المجهول للكاتبة مريم الساعدي، المركز الأول في جائزة مسبار الأمل الأدبية، وذلك خلال الأمسية الأدبية الافتراضية التي أقيمت مساء أمس، من خلال التواصل المرئي.

أدار الأمسية الكاتب الإماراتي الدكتور محمد حمدان بن جرش، صاحب المبادرة، بحضور أعضاء لجنة تحكيم الجائزة.

وفاز بالمركز الثاني قصة رسالة الأمل للكاتبة مهرة الكعبي، وبالمركز الثالث قصة عندما التقى القمران للكاتبة أروى السيابي.

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