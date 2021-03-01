«سيناء».. حكاية اسم اختاره يوسف شعبان لابنته الأولى

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

رحل الفنان يوسف شعبان عن عالمنا، أمس، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، ليُدرج اسمه ضمن قائمة ضحايا الوباء، تاركًا أثرًا حزينًا لوفاته بين جمهوره والوسط الفني.

تميز الفنان يوسف شعبان، بمشواره الفني الثري بالأعمال التي ربطت اسمه بجمهوره، كما عرف أيضًا بقصص حبه المميزة التي جمعته بزوجاته، من بينهن الأميرة «نادية» ابنة الأميرة فوزية شقيقة الملك فاروق الأول، وهي الزيجة الثانية في حياة الفنان يوسف شعبان، وأنجب منها ابنته الأولى «سيناء».

وفي لقاء إعلامي سابق، عبر قناة «صدى البلد»، روى للفنان الراحل سبب اختياره لابنته الأولى هذا الاسم، «سيناء لأنه كان بيتقال وقتها أن العيلة المالكة مش مصريين وكانوا بيتهاجموا.. وهما من سلالة محمد علي وأصلهم من الألبان.. فأنا سمتها سيناء.. وهو اسم أقدم من اللي كانوا بيهاجموا العيلة المالكة وقتها».

وتحدث الفنان يوسف شعبان أيضًا عن قصة الحب المتبادلة، التي جمعته بابنة الأميرة نادية، «عرفتها بالصدفة كنا في حفلة وعجبتني، وهي كانت بنت كويسة ودماغها كويسة ومن الجامعة الأمريكية وقتها لما اتكلمت معها وعرضت عليها الزواج.. وعرفت بعد كدا أنها من العيلة المالكة.. وهي متربية في قصور وأنا متربي في شبرا، وربنا أراد واتجوزنا».

صورة نادرة لابنة يوسف شعبان

وفي أبريل من العام الماضي، نشرت الإعلامية الكويتية مي العيدان، صورة لابنته «سيناء» من زوجته السابقة نادية إسماعيل شيرين ابنة الأميرة فوزية، خلال حفل زفافها، وأشادت الإعلامية بجمال ملامح ابنة الفنان.