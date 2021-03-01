الامارات | مجلة «إيبوني» تعود في نسخة إلكترونية جديدة

شكرا لقرائتكم خبر عن مجلة «إيبوني» تعود في نسخة إلكترونية جديدة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستعد مجلة «إيبوني»، التي نشأت في شيكاغو، والتي كانت بمثابة صوت للأميركيين من أصول إفريقية لأكثر من 75 عاماً، لإعادة الانطلاق بنسخة رقمية اليوم تحت إشراف المالكين الجدد. وقالت ميشيل جي، الإعلامية المخضرمة التي عُينت الرئيسة التنفيذية للمجلة في يناير الماضي: «نطلب التوفيق، لأننا فعلنا ذلك بسرعة.. لكننا في عجلة من أمرنا لإظهار أن لدينا نوايا عظيمة»، بحسب صحيفة «شيكاغو تريبيون».

وأضافت جي (54 عاماً) أن «الموقع سيحدّث يومياً، مع عدم وجود خطط لفرض رسوم على الاشتراكات الرقمية. وسيوفر عدد قليل من الكتّاب المستقلين المحتوى التحريري للمجلة، بينما لا توجد خطط لإعادة (إيبوني) لنسخة مطبوعة». ونشرت «إيبوني» للمرة الأولى في عام 1945 من قبل جون جونسون، وأصبحت مجلة شهرية مؤثرة في أسلوب الحياة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news