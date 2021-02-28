بعد وفاتها.. قصة 25 عاما حب بين أحلام الجريتلي وزوجها: مهذب وبيكتبلي خواطر

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أعلن عزوز عادل، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، اليوم، وفاة الفنانة القديرة أحلام الجريتلي، عن عمر ناهز 70 عاما، وعلّق عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلا: «رحم الله الفقيدة وألهم أهلها وجمهورها الصبر والسلوان»، بينما أكّد الطبيب بحسب ابنتها، أن الوفاة جاءت نتيجة أزمة قلبية مفاجئة.

أحلام الجريتلي، هي الشقيقة الصغرى للممثلة إنعام الجريتلي، اشتهرت بالأعمال التلفزيونية والسينمائية، واشتهرت بدبلجة الرسوم المتحركة، وهي متزوجة من الدكتور «شرين محمد حسين».

ويُقدم «هُن» خلال السطور التالية، قصتها مع زوجها الدكتور شيرين حسين.

«كوني صديقة حريتي وكوني ورائي بكل حروبي وسيري معي بأقواس نصري، أحلام كل الأعوام وانتِ بخير»، هكذا تغزّل الدكتور شيرين حسين، في زوجته الفنان أحلام الجريتلي، بمناسبة عيد ميلادها.

وكان تحدث الثنائي عن قصة حبهما قبل 4 أعوام، أثناء استضافتهم في برنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا».

وتحدث الدكتور شيرين حسين، عن زوجته الفنانة أحلام الجريتلي، قائلًا: «الحب يا اخوانا لازم يبقى موجود، وهو اللي بيقدر يهزم أي حاجة وحشة، احنا متجوزين بقالنا 25 سنة، الجماعة البدو اللي أنا اتعلمت منهم في الصحراء، كانوا ديما يقولوا لو عايز تعرف اسأل قلبك».

والتقطت الفنانة أطراف الحديث، قائلةً: «مخزون الحب عنده جميل اوي، شيرين بسيط أوي واللي بيحبه بيدخل جوا قلبه بسرعة وبيحس وبيعبر ورومانسي جدًا ومش بيقولهولي مباشرة، كان بيكتبلي خواطر أول ما اتجوزنا، كل ما كنا صحاب انسي بقى أي خلافات تحصل، لا الغيرة هتقدر تهد حاجة واحساس ان البني أدم ده عصبي او في مشاحنات، بنعرف نتخطى ده، هو اختارني من وسط ملايين الستات، وأنا اختارته من ملايين الرجالة، كان في بينا كيميا كبيرة حصلت».

إنسان مهذب وذوق

وتابعت الفنانة الحديث عن كواليس علاقتها بزوجها: «ممكن نمشي في الشارع نلاقي بنت حلوة نعاكسها احنا الاتنين، وبيقولي شوفي لبسها جميل، هو إنسان مهذب وذوق».

وعن كواليس علاقتها بزوجته السابقة، قالت أحلام الجريتلي: «مفيش بينا أي غيرة، ولسه بنتعامل مع بعض وكمان أصحاب، وبنت شيرين لما بتيجي مبتبقاش عايزة تمشي، بتجيلي وبنخرج سوا».