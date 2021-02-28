الامارات | وفاة أكبر شاعر إماراتي معمر

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة أكبر شاعر إماراتي معمر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي الإماراتي عبيد بن محمد النيادي، عن عمر يناهز 117 عاماً مساء الجمعة الماضي، وهو يعد أكبر شاعر معمر في الإماراتي، حيث ولد في عام 1904.

وكان النيادي قد حفظ القرآن وعمل إماماً، كما تعلّم الشعر واشتهر بشعر "العزاوي"، إلى جانب الونات والمديح والمناصحة، وصدر له "ديوان النيادي" الذي يضم 110 قصائد. كما كان يعتبر من أشهر مدربي الإبل.

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