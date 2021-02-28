فساتين مختلفة بتصاميم بسيطة من زينة لؤي

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 28 فبراير 2021 09:48 مساءً - زينة لؤي، مدونة موضة عراقية وإعلامية تقيم في دبي، وتُعَدُّ مصدراً مثالياً للإلهام في مجال الأزياء والموضة؛ حيث تنشر الكثير من الصور لإطلالاتها على مواقع التواصل الاجتماعي بالأزياء المختلفة والمناسبة للفتيات بمختلف أعمارهن، ومن وحيها نرصد لكُنَّ اليوم عدة تصميمات يومية للفساتين البسيطة.



الفساتين العملية من زينة لؤي

فستان عملي من زينة لؤي



إن كنتِ من الفتيات مُحِبَّات المظهر المفعم بالأنوثة والأناقة في العمل، فلا تترددي في التألق على غرار زينة لؤي؛ حيث تأنقت بفستان أزرق ناعم مصمم بياقة عملية وأكمام صيفية مع حقيبة وحذاء باللون الأصفر، وأكملت تفاصيل إطلالتها بالإكسسوارات الذهبية لأناقة ناعمة، واختارت في إطلالتها الثانية فستاناً من الجلد الأسود مصمماً بأكمام منفوخة وبقَصَّة بليسيه من الأسفل مع حزام محدِّد للخصر، وأكملت مظهرها بإكسسوارات سوداء لأناقة فاخرة، كما نسقت فستاناً باللون البيج مطبع بالأزرق مع بوت أبيض طويل، ولجأت لتسريحة الشعر المموج المنسدل على أحد الكتفين لأناقة عصرية.

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فساتين طويلة للنحيلات من زينة لؤي

فستان مناسب للنحيلات



لأن الفساتين الطويلة تُبْرِزُ أناقة الفتيات النحيلات بشكل واضح ومميز، فقد أطلت زينة لؤي بفستان أصفر واسع مصمَّم بأسلوب محدِّد للخصر ومكشوف في الجانبين، وظهرت بفستان أزرق طويل وضيق مع حذاء أسود بكعب، وسرحت شعرها بأسلوب مرفوع، كما ارتدَتْ في الإطلالة الثالثة فستاناً أصفر محتشماً مصمماً بطيات ناعمة في الأسفل مع تسريحة مموجة للشعر، ولمظهر مناسب للمناسبات والحفلات المميزة تزينت زينة بفستان أحمر طويل مصمم بأكمام طويلة مكشوفة الأكتاف مع حزام ذهبي للخصر.

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زينة لؤي بفساتين صيفية قصيرة

فستان ناعم بتصميم صيفي



لأن الفساتين القصيرة من الخيارات الصيفية الشبابية المميزة، فقد تألقت زينة لؤي بفستان أحمر ميدي مع تسريحة منسدلة للشعر وماكياج مرتكز على طلاء الشفاه الأحمر، كما تجملت بفستان مخملي أسود منقط بالأبيض مع حذاء مميز بكعب عالٍ، وفي مظهر صيفي للبحر اعتمدت فستاناً زهرياً قصيراً مصمماً بقَصَّات مموجة مع أكمام عصرية، وأكملت مظهرها بحقيبة زرقاء عصرية.

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