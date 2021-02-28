إطلالات شتوية للمحجبات في 2021 من إسراء صبري

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 28 فبراير 2021 09:48 مساءً - نشرت البلوجر المصرية، إسراء صبري، الكثير من الصور لإطلالاتها بالتنسيقات الشتوية الكاجوال والفساتين الفاخرة في عام 2021، وذلك لتلهم بها متابِعاتها في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي لأفكار عصرية أنيقة ومحتشمة في الوقت ذاته.



فساتين المخمل من إسراء صبري

فساتين المخمل من اسراء صبري



تعود صيحة فساتين المخمل في كل شتاء بأسلوب كبير، حيث توفِّر الأناقة والأنوثة والدفء لمن ترتديه، لذا تأنقت إسراء صبري بفستان أحمر من المخمل الواسع المزين بأكمام منفوخة مع المطاطات الصغيرة في الأطراف، وأكملته بحجاب من المخمل الأحمر لأناقة جذابة، وفي إطلالة أخرى تزينت بفستان أخضر من المخمل الضيق المصمم بقَصَّة ناعمة مع الأزرار الضخمة في الأكمام، وأكملت اللوك بحذاء أسود بكعب وحجاب من المخمل الملفوف بأسلوب التوربان.

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تنسيقات الجلد في الشتاء بأسلوب محتشم

اطلالة عصرية بالبنطال الجلد



برزت صيحة الأزياء الجلدية في موضة شتاء 2021 بشكل كبير، لذا أطلت إسراء صبري بمعطف من الجلد الأسود مع بلوزة بيضاء شتوية وبنطال من الجينز الأزرق، وأكملت مظهرها بإكسسوارات حيادية اللون، وفي إطلالة أخرى ظهرت ببنطال من الجلد الأسود مع بلوزة سوداء وقميص بيج لأناقة عصرية بألوان حيادية، وارتدَتْ في الإطلالة الثالثة بنطال الجلد الأسود مع بلوزة سوداء وقميص برتقالي مصمم بأزرار ناعمة سوداء، كما نسقت بلوزة عصرية من الجلد البني المصمم بحزام للخصر مع سحاب فضي، وأكملتها ببنطال وحجاب باللون الأسود لأناقة عملية، وفي الإطلالة الأخيرة بهذه الصيحة اختارت إسراء صبري إطلالة يكسوها اللون الأسود، مكونة من بنطال من الجلد وبلوزة وقميص بتصميم ناعم وإكسسوارات من الجلد المميز.

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إطلالات عملية من إسراء صبري

اطلالة عملية بالجينز في الشتاء



لأن الكثيرات من النساء يواجهن صعوبة في اختيار أزياء العمل اليومية، حيث يبحثن عن القطع المريحة والأنيقة في الوقت ذاته، فسوف نلهمكن بعض الأفكار من إسراء صبري؛ حيث تألقت ببنطال أسود مرتفع الخصر مع بلوزة من الصوف الرمادي المصمم بأكمام مرفوعة الأكتاف، وأكملت اللوك بإكسسوارات بيضاء لأناقة حيادية الألوان، فيما تجملت ببنطال الجينز الأزرق مع قميص أبيض مُكمل بصديري أسود، وأكملت مظهرها ببوت أسود ومعطف طويل.

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