"الآيس كريم والجيلاتي - الموز والبلانتي".. هكذا تميز 10 أنواع أطعمة متشابهة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

توجد أطعمة متشابهة كثيرة تجعلنا نقف أمامها في ارتباك وحيرة، خاصة إذا لم يكن مكتوب عليها اسمها.

ولعل أشهرها الكزبرة والبقدونس، تلك الأعشاب التي سببت حيرة لمعظم السيدات باستثناء السيدات اللاتي تتمتعن بالخبرة في الطهي، كما أنه توجد أطعمة لا نعرف في الأصل أنه يوجد شبيه لها، وقد نُخطئ عند شرائها، وعلى سبيل المثال ورق العنب وورق التوت.

نستعرض قائمة بأكثر أطعمة متشابهة تُسبب لنا الارتباك، وكيف يمكنك التمييز بينها وفقاً لموقع "برايت سايد" الأمريكي.

- الفطر والعلجوم

الاثنان ينتميان إلى عائلة الفطريات، ولكن أحدهما سام والآخر قابل للأكل، فالعلجوم أو المعروف باسم الفطر السام (توادستول) يمتلك قبعة مستديرة مُثبتة على ساق.

أما الفطر (عيش الغراب) فالجزء العلوي يشبه غطاء مقبب قليلاً، ومن الداخل يشبه الخياشيم في شكله.

وهذا النوع آمن للأكل، ولهذا السبب يستخدم الناس عادة مصطلح "الفطر" لوصف الفطريات الصالحة للأكل، بينما يشير مصطلح "توادستول"إلى الأنواع السامة.

- الموز – البلانتي

قد تعتقدي من الوهلة الأولى أن كلاهما موز، ولكن أحدهما لم ينضج بعد، لكن الحقيقة أنهما نوعان مختلفان، أحدهما يُسمَّى البلانتين والشائع باسم موز الجنة.

وبمجرد تذوقهما ستلاحظ الفرق على الفور، حيث يمتلك البلانتين قشرة أكثر سماكة وتميل إلى اللون الأخضر، كما أنه حجماً أكبر من ثمرة الموز، ويُفضل طهوه أولاً للاستمتاع به. بينما الموز يكون مذاقه حلو وشهي وهو نيء.

- النودلز والمكرونة

يطلق البعض منّا اسم النودلز على المكرونة، ولكن في الحقيقة تلك الوجبتان مختلفتان عن بعضهما البعض.

الاختلاف يكمن في مكونات الصنع وطريقة التصنيع نفسها، حيث تُصنع النودلز من دقيق القمح المطحون، مع إضافة الملح حتى تصبح العجينة أكثر ليونة، وتتجانس المكونات مع بعضها البعض جيداً.

في حين أن المكرونة تعتمد في تصنيعها على نوع خشن من الدقيق، ويتم معالجتها لتُصبح فيما بعد منتجات صلبة نوعاً ما وجافة، ويلزم غليها أولاً قبل تناولها

- المربى والجيلي

يكمن الفرق الرئيسي بين الجيلي (الهلام) والمربي في كمية الفاكهة الموجودة في المنتج، فقوام الجيلي يكون أكثر سلاسة، حيث يُصنع من طحن الفاكهة بشكل تام والتخلص من أية قطعة صلبة.

وعلى الرغم من أن المربى تُصنع بنفس العملية إلا أنه يتم ترك بعض قطع الفاكهة وكذلك البذور في الداخل، وهو ما يمنحها هذا القوام القابل للدهن.

- الخوخ والنكتارين

عند النظر إلى الخوخ والنكتارين من بعيد ستعتقدين أنهما فاكهة واحدة، ولكن بمجرد لمسهما ستكتشفين الفرق. فالخوخ يمتلك قشرة بها شعيرات صغيرة للغاية أشبه بملمس قماش القطيفة، على عكس النكتارين الذي يمتلك قشرة ملساء ناعمة، وكلتا الفاكهتين تنتميان إلى نفس الفصيلة التي ينتمي إليها المشمش.

- الروبيان والجمبري

يظن البعض أن كلمة الروبيان ما هي إلا ترجمة للجمبري باللغة الإنجليزية، ولكن في الحقيقة هما نوعان مختلفان.

فعلى الرغم من أن الروبيان (القريدس) متماثل في الطعم مع الجمبري، إلا أنه يمتاز بحجمه الأكبر، ولهذا السبب يُعد من الأطعمة الشهية. أما صغر حجم الجمبري، يجعله مستخدم بنطاق أوسع في المطاعم لأنه لا يستغرق الكثير من الوقت عند طهوه

- الحمص وفول الصويا

يُعد كلاً من الحمص وفول الصويا من الأطعمة المتشابهة بشكل كبير، وقد يكون الاثنان غنيان بالفيتامينات والمعادن المفيدة، إلا أنهما حبوب مختلفة. فالحمص يُمكن الاستمتاع به بطرق مختلفة، فهو يُعَد بديلاً للحم عند عدم توفره، بينما فول الصويا يُصنف على أنه من البذور الزيتية وله استخدامات عديدة.

- الكزبرة والبقدونس

فعلى الرغم من أنهما يبدوان متشابهان إلا أنهما في الحقيقة أعشاباً مختلفة تماماً من حيث المذاق، فللبقدونس أوراق مدببة ونكهته لذيذة بينما الكزبرة لها أوراق مستديرة نوعاً ما ونكهتها أقوى. وأفضل طريقة للتفرقة بينهما هو شمهما.

- الجيلاتي والآيس كريم

المكون الرئيسي لهاذين الصنفين هو الكريمة، ولكن الاختلاف يكمن في كمية الدهون المستخدمة. فعلى سبيل المثال يحتاج لصنع الجيلاتي كمية أقل من الكريمة، والمزيد من الحليب، ولا يحتاج إلى صفار البيض، وهو أحد المكونات الأكثر شيوعاً في الآيس كريم.

- كب كيك والمافن

مكونات كلاً من الكب كيك والمافن تعتبر واحدة، ولكن الاختلاف يكون في طريقة التصنيع. فكعكة الكب كيك هي في الحقيقة نسخة مصغرة من الكعكة التقليدية.

بينما يُصنع المافن من خلال طريقة خاصة، والتي تعتمد على خلط المكونات الجافة معاً في وعاء، وخلط المكونات السائلة معاً في وعاء آخر، ليُدمجوا المكونات مع بعضهما البعض. كما أن المافن تحتوي على نسبة أقل من السكر، والمزيد من الحبوب الكاملة وقطع الفاكهة.

- ورق العنب وورق التوت

يختلط الأمر قليلاً عند شراء ورق العنب، ونقع في غش التجار ونقوم بشراء ورق التوت، ولكن الفرق بسيط وواضح، فورق العنب له رائحة العنب الأخضر المميزة، كما أنه يكون أكثر ليونة ولونه أخضر فاتح. بينما ورق التوت يكون لونه داكن أكثر والورقة نفسها تكون على شكل قلب وخالية من أي تفريعات على عكس ورق العنب.