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الامارات | انفصال جبل جليدي ضخم بحجم باريس

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لندن - أ.ف.ب 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن انفصال جبل جليدي ضخم بحجم باريس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انفصل جبل جليدي ضخم، يوازي حجم باريس أو لندن، من أنتركتيكا، قرب محطة بحوث بريطانية، كانت تحذر منذ وقت طويل من أحداث مشابهة في المنطقة، على ما أعلن علماء بريطانيون.

وقد انفصلت كتلة الجليد، الممتدة على مساحة تقرب من 1270 كيلومتراً مربعاً، عن بقية الطوف الجليدي، الجمعة.

وقالت هيئة بريطانية للبحوث إن الحادثة لم تشكل خطراً على حياة أي شخص، إذ إن الأشخاص الـ12، الذين كانوا في محطة «هالي 7»، الواقعة على مسافة أقل من 20 كيلومتراً من مكان الانفساخ، كانوا قد أُبعدوا عن المنطقة جواً، منتصف الشهر الجاري.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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