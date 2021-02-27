بسبب الحسد.. «هند» تروي تفاصيل مرضها قبل وفاتها بالسرطان: أبويا وأمي اتصابوا

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

عقب رحلة طويلة في محاربة سرطان الدم، رحلت لاعبة نادى الطيران ومنتخب مصر للكرة النسائية، هند عادل الشهيرة بـ«هند زبادي».

هند عادل، الفتاة التي عاشت رحلة طويلة من المصاعب، كانت سردتها من قبل، في هاشتاج بعنوان «#العين_صابتني»، حيث سردت الفقيدة حينها تفاصيل رحلتها هي وأسرتها مع الخبيث، مرجحة أن الحسد وراء ما حدث.

فثمة رسالة قصيرة تلقتها الفتاة من أحد المجهولين تمنى لها الأذى، مرت عليها مرور الكرام، قبل أن تحدث الصدفة، ويعيشها القدر لتفاصيل تلك الدعوة المؤذية.

«هند» تروي تفاصيل مرضها قبل وفاتها بالسرطان

وكانت هند سردت تفاصيل الإصابة والمرض، قائلة: «#العين_صابتني، الترند ده فعلا يستحق أنكم تشوفوة والحسد والعين مذكورين في القرآن الكريم».

وأضافت: «أنا باختصار شديد جدًا من حوالي 5 سنين كان فية برنامج علي فيسبوك اسمة الصراحة وكأي حد نزل بوست وكتبت فية قولولي رأيكم فيا بما أنة مش بعرف فية اسم الشخص واللي عنده رأي هيقولوا بمنتهى البجاحة يعني».

«والحمد الله من ضمن الرسائل دي جاتلي رسالة مش رأي حد فيا لكن للأسف ده واحدة أو واحد بيتمني الأذى، أولا مضمون الرسالة إني ماشوفش خير أبدا في حياتي لأني احسن من الحد ده، وإن ربنا مديكي كل حاجة أهل جانبك وشغلانة ومخطوبة وعلي طول مبسوطة ربنا يوريكي في أهلك كل حاجة وحشة وتسيبي شغلك مخليكي رايحة جاية وبتلفي العالم ويبعد عنك أي حد بيحبك ويديكي مرض متقوميش منه».

واستطردت الفتاة: «أنا فعلا قرأت الرسالة زيها زي أي رسالة جاتلي بس نزلتها على صفحتي وقولت للي بعتها أنه شكرًا على كلامك بس لو ناقصك حاجة وأقدر أساعدك فيها أنا مش هتأخر عليك فيها وقولت إن مفيش حد بيرضي يأذي مؤمن حتى بالكلام طالمة مش عارف ظروفه إيه، ومن بعدها وحمدا لله دائما وأبدا فعلا أمي جالها كانسر وعانينا معاها كتير أوي وأنا مشيت من الشغل وسيبت خطيبي بدون أي مقدمات ودخلت في فترة وحشة جدا بس دايما كنت بقول حمدالله اللي ربنا رايده هيكون ومجاش في بالي الرسالة دي أبدا فعلا».

وتابعت: «لحد من 2016 رجعت شغلي تاني في مكان جديد بس وقتها كدة جالي مشكلة في الدم ومكنش في أي علاج نافع معايا ومكنتش أعرف أساسا عندي ايه من سنة بالظبط عرفت أن فيه مشكلة فشل في النخاع العظمي ولازم متبرع وممكن بداية لوكيميا في الدم في بعض التحاليل بس الاهم اني لازم أخلص كل حاجة بسرعة في الوقت دة لأنها بدايات وأنا بحضر لعملية الزرع للأسف الشديد والدي جالو ورم على الكلي وبدون أي مقدمات لأي أعراض بس درجة حرارة ارتفعت ومش بتنزل روحنا بيه المستشفى واكتشافنا ده هناك بس حمدالله والدي شال الكلي اليمني كلها وحمدالله أحسن دلوقتي ربنا يديله الصحة وحمدالله انا كمان وقفت جلسات الكيماوي وبحاول أقف على رجلي تاني عشان أكون جانب أهلي، لكن بسبب أزمة الكورونا طبعا مشونا من الشغل والحمدالله رجعت كما كنت من الصفر تاني لكن المرة دي عليا أقساط والتزامات دة غير العلاجات والتحاليل فـ طبيعي برضوا مش هقول غير الحمد الله».

وأضافت: «الفتاة بس كل كلمة كانت في الرسالة حصلت بالحرف الواحد بتمنى يكون صاحب الرسالة مبسوط دلوقتي أو مبسوطة بس دايما هقول الحمد الله على كل حاجة، وحبيت كمان اشكره جدااا من قلبي لانك قربتني لربنا اوووي وخليتني جانب أهلي اكتر وعرفت مين الصاحب بتاع المصلحة ووقت الهزار ومين الصحاب اللي بجد وقت التعب و الحزن، وعرفتني بناس جداد عمري في حياتي ما كنت هعرفهم فعلا».

واختتمت هند: «وفي الأول والآخر ده نصيب والحمدالله: «قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا ۚ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ».

سرطان الدم ينتصر على هند عادل لاعبة منتخب مصر

وكانت الصفحة الرسمية للكرة النسائية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن وفاة لاعبة نادى الطيران ومنتخب مصر للكرة النسائية، هند عادل الشهيرة بـ«هند زبادي»، مدوّنة: «بكل الحزن والوجع والامتثال لحكمته، تلقينا نبأ وفاة لاعبة الطيران والمنتخب السابقة البشوشه هند عادل «زبادي»، إنا لله وانا إليه راجعون، نعزي أنفسنا ونعزي اسرة الكرة النسائية، ونسال الله ان يتغمدها بواسع رحمته، ويلهم أهلها وذويها جميل الصبر والسلوان، البقاء والدوام لله».