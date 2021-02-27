عبايات بألوان ربيعية موضة 2021

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 27 فبراير 2021 04:37 مساءً - يمكنك أن تستعدي لموسم الربيع بأجمل تصميمات العبايات الملونة التي شاهدناها في خيارات مدونات الموضة لعام 2021 والمصممة بأسلوب ناعم يواكب الأجواء القادمة، واختاري من التصميمات التالية ما يتناسب مع شخصيتك ولون بشرتك ومناسباتك.



عبايات اللون الزهري من خولة المراغي

خولة المراغي



تتربع موضة العبايات الزهرية على عرش الموضة من جديد، حيث سيطرت بشكل لافت على مجموعات 2021، لذا اعتمدت الإعلامية البحرينية ومدونة الموضة، خولة المراغي، عليها بشكل كبير في إطلالتها، حيث تأنقت بعباية زهرية مصممة بفصوص لامعة في الجانبين مع فستان أبيض بأكمام منفوخة، ولجأت لتكمل مظهرها إلى قلم الروج الأحمر ليمنحها إطلالة مفعمة بالأنوثة.

تابعي المزيد : تنسيق العبايات الخليجية من المدونة فاطمة محمد

خولة المراغي

وفي إطلالة أخرى نسقت عباية البشت الزهرية المزينة بنقوش بدرجة فاتحة من الرمادي والأخضر مع إكسسوارات ذهبية لليدين وحجاب وفستان بدرجة داكنة من الأخضر، فيما اختارت عباية زهرية بقَصَّة منسدلة مصممة بمطاط في الأكمام مع فستان أبيض بخصر من المطاط، وأكملت مظهرها بحجاب زهري ناعم.

تابعي المزيد: قفاطين وجلابيات مغربية من سكينة بوزيد

خولة المراغي



عبايات بألوان الباستيل من فاطمة حسام

فاطمة حسام



برزت عبايات ألوان الباستيل بشكل كبير في موسم الربيع القادم، لذا أطلت المدونة الإماراتية، فاطمة حسام، بعباية زهرية مصممة بأسلوب معطف البليزر ومزينة بالفصوص الصغيرة مع عباية بيضاء، وأكملت مظهرها بحجاب وحذاء باللون الزهري لأناقة لافتة، وظهرت في إطلالة فاخرة بعباية بدرجة الباستيل الأخضر مع فستان باللون نفسه مزين بالريش الناعم في منطقة الصدر مع حجاب بدرجة داكنة، وحذاء بكعب مزين بالفصوص الفضية.

تابعي المزيد : عبايات وجلابيات خليجية من تهاني الكلبانية

فاطمة حسام



آية ممدوح بعباية بيضاء مطبعة بالأزرق

آية ممدوح



في إطلالة صباحية مواكبة للموضة، تألقت البلوجر المصرية، آية ممدوح، بفستان أزرق ناعم بقَصَّة منسدلة مع عباية بيضاء مطبعة بالرسوم الزرقاء في الجوانب بأسلوب حيوي ومناسب للشابات، وأكملت مظهرها بحجاب وحذاء باللون الأبيض مع حقيبة بدرجة الأخضر الباستيل لكسر اللون.

تابعي المزيد : عبايات سوداء مطرَّزة بالأحجار



عبايات مخططة من ملاك آل داود

ملاك آل داود

اعتمدت المدونة السعودية، ملاك آل داود، على العبايات المخططة البارزة في موسم الربيع بشكل كبير، وذلك بإطلالتها بعباية بيضاء مصممة بأسلوب البشت المخطط طولياً بالرمادي بأسلوب ناعم، مع حجاب أبيض وفستان باللون الأسود، وفي إطلالة أخرى تزينت بعباية رمادية مخططة بالأزرق ودرجات اللون الرمادي مع حجاب أزرق ناعم.

تابعي المزيد: عبايات خليجية لكل يوم من أمل النجار

ملاك آل داود

تابعي المزيد: عبايات خليجية للمناسبات 2021 من زكية المري