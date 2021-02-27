«شهد» تطلب الخلع: استكتر على بنته «باكتة بامبرز»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

وقفت «شهد.ح»، أمام محكمة أسرة السادس من أكتوبر تشرح أسباب طلبها الانفصال عن زوجها الذي لم يجمعها به أي قصة حب، كان مجرد «زواج صالونات» أسفر عن إنجاب طفلة عمرها عامين.

تفاجأت ببخل زوجها الشديد بعد إنجاب طفلتها الوحيدة فلم يظهر عليه في فترة الخطبة، وعجز الزوج الذي يعمل محاسب في إحدى الشركات الخاصة الإنفاق على ابنته الوحيدة الأمر الذي لم تتحمله الزوجة الثلاثينية.

شهد: باكته البامبرز كان بيرفض يوفرها لبنته

دخلت الزوجة في موجه غضب بعد رفض الزوج الإنفاق على ابنته الوحيدة: «كان بيرفض يوفر باكتة بامبرز لبنته ولما كنت بتكلم معاه يقولي هنجيب بالواحدة علشان غالية، واي أكل أنا اللي بوفره ومفيش أي مصاريف عايز يلتزم بيها رغم انه كان عايز ينجب أطفال».

حاولت الزوجة توفير نفقات طفلتها الوحيدة: «اشتغلت بدل الشغلانة اتنين علشان أقدر أوفر مصاريفها كلها، تعبت من عدم تحمله المسؤولية وحسيت إني لازم انفصل عنه علشان ارتاح واعرف أربي بنتي».

لم تجد الأم وسيلة سوى محاولة أخيرة وهي الحديث مع زوجها للإنفاق على المنزل وابنته ولكنها باءت بالفشل: «لما طلبت منه مصاريف بنتي ضربني واتهمنى أني ست مفترية وده ولما اشتكت لأهلة رفض تدخل أي حد».

قررت الزوجة الاستغناء عن كافة المستحقات المادية في سبيل الانفصال: «رفعت عليه قضية خلع علشان أخلص من حياتي معاه وعدم تحمل المسؤولية ولما رفض يطلقني لجأت للخلع».