الامارات | مغنية أميركية ترصد نصف مليون دولار لمن يعثر على كلبيها

شكرا لقرائتكم خبر عن مغنية أميركية ترصد نصف مليون دولار لمن يعثر على كلبيها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شغلت المغنية الأميركية الشهيرة ليدي جاجا وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام الأميركي، الأسبوع الماضي، بالمكافأة التي رصدتها (500 ألف دولار) لمن يعثر على كلبيها بعد خطفهما تحت تهديد السلاح، في واحدة من حوادث الخطف الغريبة التي لم يعرف إلى الآن السبب الحقيقي وراءها.

وقد صرح مسؤول بالشرطة الأميركية، أمس، أنه تم العثور على كلبي المغنية الأميركية الشهيرة ليدي جاجا بعد سرقتهما منذ عدة أيام تحت تهديد السلاح، في حادث أسفر عن إصابة الموظف الذي أوكلت إليه المطربة مهمة رعاية الكلبين بعيار ناري في صدره، وكالة (د ب أ).

ونقلت صحيفة "لوس أنجليس تايمز" عن كابتن جوناثن تيبيت رئيس قسم جرائم السرقة والقتل بشرطة لوس أنجليس قوله: "لقد تم العثور على الكلبين، وهما آمنين"، ولم يتضح على الفور كيف عثرت الشرطة على الكلبين أمس.

وفي وقت سابق، خرجت مطربة البوب الأميركية ليدي جاجا عن صمتها فيما يتعلق بحادث سرقة كلبيها، وقدمت الشكر لموظفها راين فيشر الذي كانت قد أوكلت إليه مهمة رعاية الكلبين بعد إصابته بعيار ناري أثناء محاولة الدفاع عنهما.

وأصدرت ليدي جاجا بيانا على مواقع التواصل الاجتماعي الجمعة بعدما أصيب فيشر بعيار ناري في الصدر أثناء قيام شخصين بسرقة الكلبين وهما من فصيلة البولدوج الفرنسي في وقت سابق هذا الأسبوع. ويرقد فيشر في مستشفى سيدر سايناي ميديكال سنتر في حالة مستقرة، ومن المتوقع أن يتماثل للشفاء.

وأوردت "لوس أنجليس تايمز" بيان ليدي جاجا على موقعي تويتر وإنستجرام الذي قالت فيه إن "الكلبين العزيزين سرقا في هوليود قبل ليلتين.. قلبي مفعم بالحزن وادعو أن تكتمل عائلتي مرة أخرى من خلال عمل يدل على الخير.. سوف أدفع 500 ألف دولار من أجل عودتهما سالمين"، كما نشرت المطربة مجموعة من الصور للكلبين.

وكانت ليدي جاجا تقوم بتصوير فيلم سينمائي في روما عندما وقع حادث السرقة.

وأشارت تقارير إلى أن الكلب الثالث الخاص بالمطربة الأميركية نجا من محاولة السرقة، وتمت إعادته إلى الموظفين الذين يعملون لديها.

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