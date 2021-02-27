بعد زفافه على سارة حسني.. نادر حمدي: «مفيش حد اتصاب بكورونا في فرحي»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أكد المطرب والموزع نادر حمدي، عضو فريق «واما» الغنائي، أنه حرص على متابعة الحالة الصحية، لغالبية النجوم الذين حرصوا على حضور حفل زفافه، رغم وباء كورونا المستجد، الذي يهدد العالم أجمع، مشيرا إلى أنه يحمد الله على أنه لم يصاب أحد من حضور فرحه بهذا الوباء.

بلاقي مراتي ماشية بالإسدال في البيت بقول مين دي

وقال «حمدي»، خلال لقائه مع برنامج «معكم منى الشاذلي»، المذاع على شاشة cbc، وتقدمه الإعلامية منى الشاذلي، إنه حتى الآن تمر عليه لحظات ينسى فيها أنه متزوج، ولا يدرك سبب لتواجد زوجته المنتجة سارة حسني في بيته، مضيفا: «ساعات ببقى قاعد في البيت، ألاقي واحدة معديا ولابسة إيسدال ورايحة تصلي، ألاقي نفسي بسأل مين دي»، قبل أن يدرك بعدها أنها زوجته.

وأوضح المطرب، أن السبب في ذلك يرجع لأنه عاش لفترة طويلة وحده بجوار استديو التسجيل الخاص به، ولهذا لم يعتاد على الأمر حتى الآن.

سارة حسني: بيصحى متعصب

ومن جانبها أشارت المنتجة سارة حسني، زوجة المطرب نادر حمدي، إلى أن أصعب ما تعاني منه مع زوجها، هي محاولتها أن توقظه من النوم، منبهة أنه من الصعب جدا أو تقريبا من المستحيلات أن يستيقظ بسهولة، كما أنه يستيقظ وهو في درجة كبيرة من العصبية.

وعاد «حمدي» ليصرح بأن والداته كان لديها حيلة في هذا الأمر، حيث كانت توهمه دائما بأن والداه قادم لتجعله يستيقظ من نومه، فينهض سريعا قبل أن يقدم والداه على ذلك.

وعقد المطرب والموزع قرانه على المنتجة مؤخرا، وأقام بعدها حفلا زفاف كبير حضره الكثير من نجوم الوسط الفني والوسط الرياضي في مصر.