ما العلاقة بين الماء ونضارة البشرة؟

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 27 فبراير 2021 04:34 صباحاً - العلاقة بين الماء ونضارة البشرة هي علاقة متبادلة، فكلما شربت الماء زادت نضارة بشرتك وجمالها، فشرب الكثير من الماء يساعد على إنقاص الوزن، ويزيل السموم الطبيعية الموجودة داخل الجسم، ويجعل البشرة أكثر نضارة، ويقوي وينعم الأظافر، كما يعمل على مكافحة الشيخوخة المبكرة.



وتظهر نتائج شرب الماء على الجلد، اعتماداً على كمية الماء التي يشربها الشخص يومياً، فإذا شرب الكثير من الماء خلال ربع ساعة، سيتخلص الجسم من الماء الزائد في البول بشكل مباشر، لكن إذا شرب كمية كبيرة من الماء خلال ساعتين أو ثلاث ساعات، على سبيل المثال، سيحتفظ بكمية أكبر من الماء داخل الجسم.



وشرب كمية الماء تختلف من شخص لآخر ومن جسم لآخر، وهي اختلافات مرتبطة بعوامل مثل عمر الشخص وجنسه ولياقته البدنية، حيث يحتاج كل إنسان إلى شرب ستة إلى ثمانية أكواب من الماء يومياً للحفاظ على الصحة العامة.

وعلى الرغم من أن شرب الماء لا يؤثر على البشرة فوراً، إلا أنه يتأثر بعدة عوامل أخرى مثل النظام الغذائي ونمط الحياة مدى الحياة وعوامل أخرى، لذلك تحتاج إلى أسابيع على الأقل لإظهار نتائج شرب الماء على الجلد.

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أولاً: فوائد شرب الماء

فوائد شرب الماء



هناك فوائد عديدة لشرب الماء للإنسان، على النحو التالي:



تحسين لون البشرة



يعمل شرب كمية كبيرة من الماء على التخلص من السموم الموجودة داخل الجلد، ويمنح البشرة نضارة وصحة فائقة، حيث أجريت عدة دراسات تثبت أن شرب كوبين فقط من الماء يومياً يعمل على تدفق الماء داخل جلد بشرة الوجه بشكل خاص والجلد بشكل عام، ويعطيها لوناً موحداً وبشرة وردية ناعمة.

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سرعة الشفاء



يمكن أن يسبب الخروج في الشمس بعض الحروق التي تؤثر على الجلد وتسبب التهاباته، وشرب الماء يهدئ البشرة والحروق الموجودة، كما أن شرب كمية أقل من الماء يبطئ عملية الشفاء.





منع الشيخوخة المبكرة



يحافظ الإكثار من شرب الماء على ترطيب البشرة، ويزيد من نضارتها، ويمنع ظهور الشيخوخة المبكرة التي تسبب ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد التي تظهر بسرعة في الجلد.





ترطيب خلايا الجسم وأعضائه



عندما نشرب كمية كبيرة من الماء فإن الجسم يعمل على ترطيب خلاياه وأعضائه، وكذلك ترطيب خلايا الدم التي تعد أكبر عضو في جسم الإنسان، وتخليص الجسم من السموم والشوائب أيضاً.

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ثانياً: وظائف المياه

فوائد شرب الماء



يحمي الماء أنسجة الجسم والمفاصل والنخاع الشوكي، ويعمل على تنظيم درجة حرارة الجسم، وحول كيفية معرفتنا بنقص الماء في الجسم، نشعر عند العينين أو الأنف أو الفم بالجفاف؛ لأن الماء يساعد على ترطيب الجسم والحفاظ على مستويات رطوبة الجسم في المناطق الحساسة.



ويشكل الماء حوالي 60٪ من وزن الجسم، حيث يستخدم الماء في جميع خلايا وأعضاء وأنسجة الجسم، وينظم درجة حرارة الجسم؛ لأن الجسم يفتقر إلى الماء من خلال العرق والتنفس والبول والهضم، ولكن من المهم تجديده من خلال الماء وتناول الأطعمة وسوائل الشرب.

ملاحظة من "الخليج 365 نت" : قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص.

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