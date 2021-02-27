عبايات خليجية للمناسبات 2021 من زكية المري

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 27 فبراير 2021 01:37 صباحاً - زكية المري، بلوجر إماراتية ومؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي، تعتمد على العبايات الخليجية في مظهرها اليومي بشكل كبير لتمثِّل ثقافة بلدها وتراثها، لذا رصدنا لكُنَّ من أبرز خياراتها عدة تنسيقات للعبايات الخليجية المختلفة؛ لتعتمدن عليها في مختلف مشاويركن.



عبايات سوداء مطرزة بأسلوب زكية المري

عباية سوداء مطرزة من زكية المري



العبايات السوداء المطرزة من القطع التي لا تختفي عن خطوط الموضة، وتعتمدها الكثيرات من النساء في مظهرهن؛ لما توفِّره من فخامة وأناقة عالية، لذا تأنقت زكية المري بعباية سوداء مطرزة بالفصوص الصغيرة اللامعة مع فستان سماوي مطبع بالزهور الملونة لأناقة حيوية، وأطلت بعباية سوداء مطرزة بالنقوش الصغيرة على الجانبين بأسلوب خطوط طولية مع كمامة سوداء مطرزة بالأسود، وأكملت مظهرها بساعة حمراء لأناقة كلاسيكية، كما ارتدَتْ في الإطلالة الثالثة عباية سوداء مزينة بدوائر من الفصوص اللامعة على مختلف التصميم للمسة فاخرة مناسبة للمناسبات الضخمة، وأكملت الإطلالة بفستان بليسيه زهري وإكسسوارات لامعة.

تابعي المزيد : عبايات خليجية فاخرة للمناسبات 2021



زكية المري بالعبايات الملونة

زكية المري بالعباية الملونة



تضفي العبايات الملونة مظهراً حيوياً ومرحاً على مختلف النساء، كما تُعَدُّ خياراً مميزاً ولافتاً، لذا ظهرت زكية المري بعباية زهرية من الساتان مع فستان وحجاب بذات اللون، وأكملت مظهرها ببوت بني، وفي إطلالة أخرى نسقت عباية كحلية مزينة بفصوص في الأكمام مع حجاب بدرجة مختلفة من الأزرق وحذاء بكعب ذهبي، كما تزينت بالإكسسوارات الذهبية لأناقة فاخرة، واختارت في الإطلالة الثالثة عباية يومية سماوية مزينة بمطاطات خفيفة في الأكمام مع حجاب باللون البيج وإكسسوارات مختلفة، وفي إطلالة ناعمة تألقت بعباية رمادية مصممة بأكمام مزينة بمطاط وفصوص صغيرة في الجزء العلوي للتصميم.

تابعي المزيد : موديلات عبايات باللون الأبيض ٢٠٢١



عبايات سوداء للإطلالات اليومية

عباية يومية باللون الأسود



تلجأ زكية المري للعبايات السوداء ذات التصميمات اليومية في مشاويرها المختلفة، ومن أبرز إطلالاتها ارتدَتْ عباية سوداء مزينة بخطوط صغيرة وأزرار ضخمة في المنتصف، وأطلت بعباية سوداء مزينة بالصوف الأبيض في الأطراف مع حذاء مكسوٍّ بالفصوص الصغيرة، وظهرت في الإطلالة الثالثة بعباية سوداء من الشيفون المكمل بقماش ناعم باللون البيج مع فستان وحجاب باللون الأسود، كما تجملت بعباية سوداء مطرزة بالزهور البيضاء لأناقة لا تختفي موضتها.

العبايات الخليجية واحدة من أهم التصميمات التي تتميز بها المرأة العربية، خاصة المرأة الخليجية؛ حيث توفِّر الحشمة والأناقة لمظهرها بشكل كبير، ولأنها بحاجة لمظهر متجدد وأفكار عصرية لتظهر بإطلالة أكثر جمالاً، فقد رصدنا لكُنَّ بعض الأفكار لتعتمدنها على طريقة البلوجر زكية المري.

تابعي المزيد : موديلات عبايات خليجية راقية سوداء من إنستقرام