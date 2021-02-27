الامارات | وسام الاستحقاق لعالمين ألمانيين طورا لقاح «كورونا»

شكرا لقرائتكم خبر عن وسام الاستحقاق لعالمين ألمانيين طورا لقاح «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حصل مؤسسا شركة «بيونتيك» الألمانية المطورة للقاح مضاد لكورونا، أوزليم توريشي وأوجور شاهين، على وسام الاستحقاق من جمهورية ألمانيا الاتحادية. ومن المقرر أن يقدم الرئيس الألماني فرانك - فالتر شتاينماير الجائزة للباحثين 19 مارس المقبل في قصر بلفيو الرئاسي.

وجاء في بيان صادر عن الرئاسة أن الاثنين «يجمعان بين البحث الطبي الأساسي ونقله إلى استخدام عملي».

وأضاف البيان أنه في إطار جهود تطوير واعتماد لقاح مضاد لكورونا، قدم توريشي وشاهين «مساهمة حاسمة لاحتواء جائحة كورونا». وبحسب مكتب الرئيس، فإن حفل توزيع الجوائز هو أول تسليم شخصي للوسام يقوم به الرئيس هذا العام.

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