قفاطين وجلابيات مطبعة موضة ربيع 2021

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 26 فبراير 2021 10:47 مساءً - قدمت دور الأزياء تشكيلة فخمة من القفاطين والجلابيات ضمن موضة أزياء ربيع 2021، وكان من أبرزها القفاطين والجلابيات ذات الموديلات المطبعة وحتى الناعمة، ولتكتشفي آخر الصيحات لتتألقي بستايل عربي محتشم فقد رصدنا لكُنَّ أبرز تصميمات الموسم القادم.



الجلابية المغربية من دنيا بطمة

جلابية مطبعة من دنيا بطمة



تزينت الفنانة المغربية، دنيا بطمة، في إحدى إطلالاتها بالأزياء المغربية على حسابها الرسمي في إنستغرام بجلابية سوداء مطبعة بالأبيض والأسود في الطرفين الجانبيين، وأكملت مظهرها بحذاء أسود ذي كعب منخفض، ولجأت من الناحية الجمالية لتسريحة الشعر المنسدل مع المكياج المرتكز على طلاء الشفاه الأحمر.

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القفطان المطبع بأسلوب فاطمة الزهراء بناصر

القفطان المطبع من فاطمة الزهراء بناصر



فاطمة الزهراء بناصر، ممثلة ومغنية مغربية، يتابعها على إنستغرام أكثر من ٩٥٠ ألف شخص، حيث تشارك متابعيها تفاصيل حياتها اليومية وأعمالها المختلفة، وقد اتَّبعت موضة موسم الربيع القادم بارتدائها قفطاناً أسود مطرزاً بالذهبي ومطبعاً بالزهور الملونة بالأحمر والأخضر بأسلوب عصري، وأكملت مظهرها بإكسسوارات اللون الذهبي، إلى جانب تسريحة الشعر المموج بأسلوب الويفي، والمكياج القوي المرتكز على طلاء الشفتين الأحمر.

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جلابية خليجية مطبعة من خولة المراغي

جلابية خليجية من خولة المراغي



من يهتم بمتابعة الأزياء الخليجية يلاحظ أن الإعلامية، خولة المراغي، من الفتيات الأكثر اهتماماً بها؛ حيث تنشر الكثير من الصور لإطلالاتها بالعبايات والجلابيات الخليجية، ولصيحة الأزياء المطبعة المواكبة للربيع ظهرت خولة بجلابية زهرية مطبعة بالزهور البيضاء ومطرزة باللون الزهري في الأطراف، وأكملت مظهرها بحجاب بدرجة فاتحة من الزهري مع إكسسوارات فضية لليدين.

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الجلابية المورَّدة من حوراء الفارسي

حوراء الفارسي بالجلابية المطبعة



حوراء الفارسي، إعلامية ومذيعة تلفزيونية من سلطنة عمان، تعتمد على الأزياء الخليجية في مظهرها بشكل كبير، ولتُوَاكِبَ خطوط الموضة أطلت بجلابية بيضاء مطبعة بالزهور الملونة بالأصفر والفوشيا ومزينة بقماش واسع باللون البيج على الجانبين.

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جلابيات فاخرة ومطبعة من رزان البلوشية

رزان البلوشية بالجلابية المطبعة



رزان البلوشية، مقدمة برامج إذاعية وتلفزيونية عمانية، تحرص على التراث الخليجي بارتدائها له في مختلف إطلالاتها، وفي أحدث خياراتها على إنستجرام ارتدَتْ جلابية حمراء مطبعة بالذهبي ومطرزة بالزهور في منطقة الصدر إلى جانب الكشكشة البسيطة في الأطراف لتمنحها مظهراً جذاباً، وفي إطلالة أخرى نسقت جلابية زرقاء واسعة مطبعة بالزهور مع حجاب أبيض مطبع بالزهور الفوشيا لخيار مفعم بالأناقة.

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رزان البلوشية بالجلابية المطبعة

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