أُطلق اسمها على شارع بـ لبنان.. محطات في حياة نجوى كرم

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تتميز بصوتها القوي وطلتها المصحوبة بالثقة العالية بالنفس خلال تواجدها على خشبة المسرح، حتى تمكنت من حفر اسمها بأحرف من ذهب وسط نجمات الوطن العربي، وتربعت نجوى كرم على عرش الأغنية اللبنانية والعربية.

محطات في حياة نجوى كرم

وتحتفل اليوم الفنانة اللبنانية بعدي ميلادها الـ55، لذا يرصد «هُن» خلال هذا التقرير أبرز المحطات في حياتها.

وُلدت في مدينة زحلة اللبنانية عام 1966 لعائلة مارونية، وفور تخرجها في الجامعة، بدأت العمل كمدرسة لمادة الجغرافيا لأبناء مدينتها، لكن لم تستمر في هذا المجال طويلا، إذ لم يحظى على شغفها مثل الغناء.

عشقت الغناء، لكنها كانت تدرك أن عائلتها لم تقبل احترافها الفن بسهولة، لكنها أقدمت على الخطوة بجرأة كبيرة، وشاركت في مسابقة البرنامج الغنائي لاكتشاف المواهب «ليالي لبنان» عام 1985، وأبهرت الجميع بصوتها القوي، ومن ثم حصلت على الميدالية الذهبية، لتبدأ بتلك الخطوة إثبات موهبتها لأسرتها، وأنها ستصبح مطربة قوية يوما ما.

بعد حصدها الميدالية الذهبية بنحو 4 أعوام، أطلقت «نجوى» أول أليوم غنائي لها بعنوان «يا حبايب»، لكن انطلاقتها الحقيقة جاءت بتقديمها للألبوم الثاني الذي حمل عنوان «شمس الغنية» والذي بات لقبها الفني حتى اليوم.

تألق نجوى كرم

جاءت انطلاقتها نحو النجومية في مطلع التسعينيات، إذ لمع نجمها بقوة، وتمكنت من تكوين شعبية جماهيرية لها.

زواجها

في عام 2000، تزوجت الفنانة اللبنانية من متعهد الحفلات اللبناني يوسف حرب، إذ جاء بشكل مفاجئ، وهو ما سبب لها خلافات مع شقيقها الراحل، ولم تستمر الزيجة طويلا، حتى انفصلا الثنائي بعد عامين.

دبت العديد من الخلافات العائلية بينها وبين شقيقها الدعو نيقولا، قبل رحيله، وبعد تعرضه لوعكة صحية، قامت الفنانة اللبنانية بحل المشكلات بينهما، حتى رحل شقيقها، والذي تأثرت بوفاته كثيرا وقدمت له ألبوم غنائي بعنوان «مني إلك».

في عام 2011، تم إطلاق اسمها على أحد شوارع مسقط رأسها زحلة، تكريما لها.

حصدت العديد من الجوائز العربية والعالمية، وتعد من أكثر الفنانات إحياءا للحفلات.

تجربتها التمثيلية

في عام 2006، دخلت نجوى كرم عالم التمثيل للمرة الأولى من خلال تجسيد أول عمل فني مسرحي لها.