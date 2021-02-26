قبل انطلاق الامتحانات بساعات.. تجنب هذه الأكلات على الإفطار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

غدا تنطلق امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي، وتستمر حتى 9 مارس المقبل، وذلك إلكترونيا من المدرسة.

ويجب على الطالب الاهتمام بالتغذية السليمة من أجل زيادة التركيز، وهناك بعض الأطعمة التي يُفضل تجنب تناولها قبل الامتحانات، لتجنب الخمول والكسل وعدم التركيز، نذكرها لكم وفقا لما ذكرته الدكتورة شيري أنسي نجيب، استشاري التغذية العلاجية.

1- الأطعمة المقلية

تسبب عسر هضم وقلة التركيز، إضافة إلى الشعور بالخمول، بسبب الدهون المشبعة التي تحتوي عليها تلك الوجبات.

2- السكريات

السكريات موجودة في المياه الغازية والحلوى الجاهزة، مثل الشيكولاتة، وتسبب الخمول والشعور بالجوع، بسبب الارتفاع ثم الانخفاض مفاجئ في نسبة السكريات والأنسولين في الدم.

3- الوجبات السريعة

الوجبات السريعة كلها، مثل البيتزا والبرجر والبطاطس المقلية، تسبب الشعور بالكسل والخمول وقلة التركيز، بسبب ما تحتويه من دهون مشبعة.

4-المواد الحافظة

الموجودة في المعلبات، مثل العصائر المعلبة، لأن المواد الحافظة تقلل من حدة التركيز، وتسبب الكسل.