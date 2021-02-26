للسيدات.. ماذا يحدث لبشرتك بعد سن 25 عامًا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

في حين أن العناية بالبشرة هي قضية مهمة لكثير من الناس في جميع أنحاء العالم ومن جميع الأعمار، فهي فريدة للغاية لكل فرد؛ بعض الناس لديهم بشرة دهنية، والبعض الآخر لديهم بشرة جافة، والبعض الآخر لديهم بشرة مختلطة، حسنًا، مع كل تلك الأنواع المختلفة من البشرة تأتي مخاوف وأولويات ومشاكل مختلفة.

مع تقدمك في العمر، ربما تكون قد تعاملت مع حب الشباب خلال فترات معينة من حياتك، بينما واجهت في العام التالي بقعًا جافة أو حمراء على وجهك، لتحقيق هذه الغاية، تتطلب بشرتك حقًا قدرًا كبيرًا من الاهتمام والعناية، بغض النظر عن النوع الذي قد يكون لديك.

لكن هناك شيء واحد يظل كما هو للجميع، بغض النظر عن نوع بشرتك: كلما تقدمت في العمر، فإنها تتغير،على وجه التحديد، ما يحدث بالفعل لبشرتك بعد سن 25 هو أمر مثير للاهتمام، وقد يغير الطريقة التي تعتني بها ببشرتك. قد يبدو الأمر غريبًا فقد تحتاج إلى تجديد روتين العناية بالبشرة تمامًا بمجرد بلوغك 25 عامًا.

وفقا لموقع " thelist"، فإن هذا ما يحدث لبشرتك بعد سن 25 عامًا.

يبدأ جلدك بالشيخوخة بعد سن 25

قد يشعر الشباب الذين يبلغون من العمر 25 عامًا، أنها في الواقع نقطة تحول بالنسبة لبشرتك، بالتأكيد، قد لا تزال في العشرينات من العمر، وتشعر بالشباب والحرية، لكن بشرتك تمر بالعديد من التغييرات، على وجه التحديد، عندما تبلغ من العمر 25 عامًا ، تبدأ بشرتك حرفياً في التقدم في العمر، لأسباب متنوعة.

أخبرت أخصائية الأمراض الجلدية الدكتورة لوريتا سيرالدو ماري كلير، أن ميل بشرتك للشيخوخة بعد 25 يمكن أن يكون له علاقة كبيرة بكيفية العناية بها، "أعزو هذا إلى العوامل الخارجية التي تجعلنا نتقدم في السن بشكل أسرع وفي الأعمار الأصغر، بما في ذلك التلوث والضوء المرئي وحتى المهيجات التي تحدث غالبًا من تعدد المنتجات التي نجربها، مما يؤدي إلى حدوث تهيج وبالتالي انهيار الكولاجين من بين تغيرات شيخوخة الجلد غير المرغوب فيها"، لحسن الحظ، في حين أن بشرتك ستبدأ بالتأكيد في التقدم في العمر في سن الخامسة والعشرين، بمجرد أن تصل إلى هذا المعلم الهام، هناك أشياء يمكنك القيام بها لتقليل عملية الشيخوخة، تحدث إلى طبيبك لمعرفة مسار العمل الأفضل لنوع بشرتك الفريد.

يمكن أن يكون لأضرار أشعة الشمس تأثير على بشرتك بعد سن 25

أثناء نشأتك، من المحتمل أنك تعلمت وضع واقي من الشمس أثناء تواجدك على الشاطئ أو بجوار حمام السباحة أو أثناء قضاء يوم طويل في الشمس، لكن في الحقيقة، من المهم أن تحمي نفسك من أشعة الشمس الضارة كل يوم.

السبب؟ خلال العشرينات من عمرك، وخاصة بعد بلوغك 25 عامًا، يبدأ التلف الناتج عن أشعة الشمس في التأثير بشكل أكبر على بشرتك، خاصة في مدى سرعة تقدم بشرتك في العمر، لذلك، بعد 25 عامًا، من المهم حماية بشرتك من الشمس أكثر من أي وقت مضى.

كما قالت الدكتورة إليزابيث هيل، أستاذة الأمراض الجلدية،: "الشمس هي السبب الأول لشيخوخة الجلد الخارجية، ويجب على الناس الاهتمام بهذا المستوى من التعرض للشمس لأنه لا يتم التفكير فيه دائمًا بشكل يومي، الشمس تساهم في شيخوخة البشرة المبكرة، خاصة خلال العشرينات من العمر، ولهذا من المهم جدًا البدء في استخدام عامل حماية من الشمس في العشرينات من العمر، وبحلول سن 25 عامًا على الأقل.

لن تتلاشى البقع على بشرتك بسرعة بعد سن 25

قبل أن تبلغ من العمر 25 عامًا، ربما تكون قد ظهرت بثرة أو تجاهلت تغير اللون دون تفكير ثانٍ، بصراحة، من المُرضي الضغط على بثرة، لكن من الواضح أن الندوب التي يمكن أن تأتي بعد ذلك ليست مرغوبة للغاية، والشيء هو أنه مع تغير بشرتك بعد سن 25، فإنها لا تتعامل مع هذا النوع من الأشياء كما اعتادت؛ بسبب انخفاض المرونة، لن تتلاشى البقع بسرعة عندما تبلغ 25 عامًا.

قالت طبيبة الأمراض الجلدية الدكتورة منى جوهارا لصحيفة Self أن بشرتك لا تنقل الخلايا الجديدة بالسرعة التي تبلغ 25 عامًا. "في العشرينات من العمر، قد تدرك أن بعض الأشياء التي كانت تتلاشى، مثل النمش أو تغير اللون، لذلك، توقف عن تفجير كل بثرة تجدها وفكر في استخدام المنتجات التي تهدف إلى علاج تغير اللون بمجرد بلوغك سن الخامسة والعشرين، تحتاج بشرتك إلى كل المساعدة التي يمكن أن تحصل عليها، لأن البقع الداكنة لن تتلاشى دون قتال بعد الآن.

قد تلاحظ تفاوت لون البشرة بعد سن 25 عامًا

واحدة من أكبر المشكلات التي يواجهها الأشخاص عندما يتعلق الأمر ببشرتهم مع تقدمهم في السن هي التعامل مع لون بشرة غير متساوٍ، وقد يفاجئك معرفة أن هذا يمكن أن يحدث عندما تبلغ من العمر 25 عامًا، جديًا، ابدأ في الاستثمار في بعض مصل فيتامين سي عالي الجودة لأنك ستبدأ على الأرجح في ملاحظة لون البشرة غير المتكافئ في النصف الأخير من العشرينات من العمر.

أخبرت أليسيا زينهاوسرن، طبيبة العلاج الطبيعي، أنه بعد أن تبلغ من العمر 25 عامًا، أو في أي وقت في منتصف العشرينات من العمر ، يمكنك رؤية المزيد من البقع الداكنة ولون البشرة غير المنتظم أو غير المتكافئ، خلال منتصف العشرينيات من العمر، تبدأ بشرتك، التي كانت تقلب الخلايا بسرعة كبيرة، في التباطؤ، وهذا يعني أن الخلايا الميتة يمكن أن تتراكم بسهولة على السطح ويمكن أن تسبب تغير اللون، لذا لتجنب ذلك، جربي استخدام المنتجات لمحاربة علامات الشيخوخة، وكذلك ترطيب بشرتك بشكل منتظم، بهذه الطريقة، قد تبدأ البقع الداكنة في التلاشي وستبدو بشرتك ممتلئة، على الرغم من الشيخوخة.

قد تصبح بشرتك أرق بعد سن 25

في حين أن مفهوم "الجلد الزجاجي" قد يبدو مثيرًا للفضول، فإن امتلاك بشرة رقيقة جدًا لدرجة تجعلها محض احتمال مختلف تمامًا، وهو ليس مغريًا للغاية، كما ترى، مع تقدمك في العمر، تبدأ بشرتك في الترقق، وبمجرد أن تصل إلى 25 عامًا، قد تلاحظ هذا التغيير.

نعم، وفقًا لـ Healthline ، يمكن أن تصبح بشرتك أرق مع تقدم العمر، تبدأ بشرتك في إظهار علامات الشيخوخة في سن 25، ومع تقدم العمر، يمكن أن تصبح أرق.

وقالت أخصائية الأمراض الجلدية الدكتورة آمي بيرلماتر، إن "إنتاج الكولاجين يبدأ في الانخفاض، مما يؤدي إلى ترقق الجلد. بالإضافة إلى ذلك ، وفقًا لـ Healthline ، هناك عوامل أخرى يمكن أن تساهم في ترقق الجلد، مثل الجينات ومقدار الكولاجين الذي تستمر بشرتك في إنتاجه، يمكنك بالتأكيد محاولة تجنب ترقق الجلد عن طريق تغيير نظامك الغذائي أو إضافة منتجات جديدة للعناية بالبشرة، ولكن لا تقلق كثيرًا إذا لاحظت أن بشرتك قد أصبحت ضعيفة، لأنه أمر طبيعي تمامًا مع تقدم العمر.