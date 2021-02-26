رسمات ظلال ملونة للعيون 2021 من خبيرات التجميل

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 26 فبراير 2021 01:48 مساءً - ظلت صيحة ظلال العيون الملونة حاضرة في ساحات الموضة منذ عدة سنوات، وفي 2021 تم تحديثها من خلال تطبيقها بطريقة غرافيكية وهندسية على الجفون بالإضافة إلى الطرق الكلاسيكية، ولتتمتعي -عزيزتي- بمكياج مثالي فقد رصدنا لكِ اليوم عدة خيارات من خبيرات التجميل.



مكياج العينين اللامع مع الستراس بأسلوب وعد التركي

مكياج من خبيرة التجميل وعد التركي (الصورة من انستغرام)



عادت صبحة تزيين العينين بالستراس في 2021؛ حيث شهدنا استخداماً كثيفاً للأحجار اللامعة والكريستال مع المكياج، ولا سيّما على العين، وعن خبيرة التجميل، وعد التركي، فقد استخدمت الستراس الأبيض مع مكياج العينين اللامع باللون الأزرق على الجفن المتحرك، وأضافت النمش على الوجنتين لإطلالة عصرية.

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مكياج غرافيكي ملون بأسلوب نورة بوعوض

مكياج من خبيرة التجميل نورة بوعوض (الصورة من انستغرام)



يشكّل مكياج العيون الغرافيكي خياراً رائعاً للسهرات الليلية وحفلات الزفاف؛ لكونه يتَّسم بالعصرية ويمنحك إطلالة لافتة وغير تقليدية، لذا طبقتخبيرة التجميل نورة بوعوض مكياجاً مميزاً في 2021؛ باستخدامها لظلال العيون الأخضر في مدمع العين ثم الزهري في المنتصف على الجفون المتحركة والأزرق في نهاية العين مع سحبة ناعمة للخارج، وحددته بالآيلاينر الأسود، وأكملت اللوك باللون الزهري لأناقة لافتة ومناسبة لفصلي الربيع والصيف.

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المكياج الأحمر للمناسبات من هدى صالح

مكياج من خبيرة التجميل هدى صالح (الصورة من انستغرام)



تفضِّل الكثيرات من الفتيات اعتماد المكياج الأحمر بحفلات الزفاف؛ إذ يمنحهن إطلالة جذابة ومتميزة، وعن خبيرة التجميل السعودية، هدى صالح، فقد طبقت مكياجاً مميزاً بدرجات اللون الأحمر؛ حيث وضعت درجة فاتحة منه في الجفن المتحرك وأسفل العين مع درجة داكنة في بقية العين، واستخدمت اللون الأبيض أسفل الحواجب إلى جانب الأيلاينر الأسود، وأكملت اللوك بدرجة مميزة من الزهري المائل للأحمر.

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مكياج بنفسجي من منى النعمان

مكياج من خبيرة التجميل منى النعمان (الصورة من انستغرام)



تعتمد الكثيرات من النساء على اللون البنفسجي في المكياج؛ لكونه يضفي المزيد من الأنوثة والتألق على مظهرهن، وعن منى النعمان فقد طبقته بأسلوب لافت وبسيط بوضع درجة مميزة من البنفسجي الداكن على أكمل العين مع السحبة الخارجية، واستخدمت اللون الأبيض لتحديد مدمع العين، ولجأت للرموش الاصطناعية التي زينتها بالماسكرا مع البلاشر وقلم الروج باللون الزهري الناعم.

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