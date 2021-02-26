طبيب: كورونا رفع نسبة السمنة وبالتالي زادت عمليات التجميل

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قال الدكتور حسام الدين أبو العطا، أستاذ جراحات التجميل بكلية طب عين شمس، إن الحالة النفسية للمواطنين، تأثرت سلبا نتيجة مكوثهم في المنازل بسبب إجراءات الوقاية من كورونا، ما انعكس على التجاعيد في البشرة والسمنة، وأدى إلى زيادة نسب عمليات التجميل مؤخرا.

وأضاف «أبو العطا»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC» والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان والمذاع على فضائية «DMC»، أنه لاحظ زيادة عدد عمليات التجميل التي بات يجريها حاليا، وذلك بسبب ثقافة الابتعاد ومكوث نسبة كبيرة من الأشخاص في منازلهم لأيام طوال، ما ساعدهم على إجراء عمليات التجميل وقضاء فترة النقاهة في المنزل بدون نزول ودون أن يلاحظ أحد: «فيه نسبة كبيرة من الناس وزنها زاد، وبيلجأوا للشفط والنحت وهكذا».

وأوضح أنه وفي مصر فأكثر العمليات شيوعا، هي نحت الجسم نتيجة ارتفاع معدلات السمنة بين المواطنين، يليها في الترتيب عمليات الثدي سواء التكبير أو التصغير، يعقبها العمليات الخاصة بحجم الأنف.

وأكد أن آخر 10 سنوات وصل عدد الذكور في إجراء عمليات التجميل لنسبة 25%، وذلك لاهتمام فئات كبيرة من الشباب بالشكل الخارجي ولجأ الكثير من الرجال.

وظهر فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» في الصين في مدينة ووهان عاصمة مقاطعة ووهان، وانتشر في مختلف دول العالم، وأصبح وباءا عالميا في مارس 2020، بعد أن أعلنته منظمة الصحة العالمية، وتعد الولايات المتحدة الأمريكية أكثر دول العالم من حيث الإصابات والأعداد الخاصة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».