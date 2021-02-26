أسر ياسين: مكونتش بعرف أعاكس بنات.. وبغير على اللي معايا جدا

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قال الفنان أسر ياسين، إن والدته في إحدى المرات طلبت منه الظهور في أي من أعماله الفنية، وكانت تطلب المخرجين الذين تريد العمل معهم بالاسم: «لما ظهرت معايا في فيلم متكلمتش خالص لأن الفيلم أغلبه كان بالمشاهد الصامتة».

وأضاف «ياسين»، خلال استضافته في برنامج «السيرة» الذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني، والمذاع على شاشة فضائية «DMC»، أنه يرى نفسه متسرعا في بعض الاختيارات المتعلقة بالشغف بدون حساب «التدخين مثلا كنت بعتبره عادة سيئة ولكني لا أقلع عنه».

وأوضح أن مرحلة الإعجاب لديه بدأت في نهاية فترة الثانوية وخلال فترة التحاقه بالجامعة، ولكنه لم يكن متقنا لكيفية الحديث مع الفتيات وجذبهن وملاطفتهن ومعاكستهن: «والدي كان بيقولي المعاكسات الشيك إنك تقول كلمة حلوة لفتاة، ولكنها كانت معاكسات شيك متمشيش في عصرنا».

وأكد أنه وخلال مرحلة المراهقة تعرف على 4 فتايات في تلك الآونة، كما أنها فترة كانت مليئة بالمشاجرات وسرقة السيارة من والديه دون علمهما: «كنت متربي كويس ومكنتش بشوف المخدرات في الشوارع ومشربتهاش أبدا، وصحابي الصيع بستمتع معاهم وبكون قاعد بتفرج عليهم، وكنت بقعد أرصد أنماط أشخاص ونماذج الناس».

وأشار إلى أنه لم يستمر في 3 علاقات دخلها من الـ4، حيث كانت آخرهم زوجته، بسبب الحظ والنصيب، وكان يري نفسه عصبيا بشكل كبير وهو ما كان يؤثر على استمرار العلاقة: «بغير على اللي معايا جدا ولكن مش غيرة قاتلة، ومتهيألي مراتي بتغير عليا أكتر».