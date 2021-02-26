فساتين ملونة طويلة فضفاضة لربيع 2021

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 26 فبراير 2021 01:36 صباحاً - يتميز الربيع بألوانه الزاهية التي تضفي حالة من البهجة والسعادة في كل مكان، وهو ما ينتقل بوضوح إلى عالم الأزياء، حيث يحرص مصممو الأزياء العالميون على تصميم ملابس ملونة وزاهية لتناسب أجواء الربيع المميزة.

وتُفضل الكثير من النساء اعتماد الفساتين الملونة خاصة في فصلي الربيع والصيف، وكلما كان الفستان فضفاضاً وطويلاً، كانت الحركة به أسهل ومنح صاحبته شعوراً بالراحة.

وفي هذا الألبوم، جمعت لكِ "الخليج 365.نت" مجموعة تصميمات لفساتين ملونة طويلة فضفاضة لربيع 2021، لتختاري من بينها التصميم الأنسب لكِ لإطلالة ربيعية جذابة:



فستان ملون فضفاض طويل من Dior

فستان ملون طويل من ديور

لإطلالة عملية وأنيقة تناسب الخروجات النهارية والمسائية، قدمت ماركة Dior العديد من التصميمات الأنيقة لفساتين ملونة طويلة فضفاضة لربيع 2021، أعجبنا منها هذا التصميم الأنيق لفستان مقلم بخطوط بالألوان الأخضر والبرتقالي والأصفر والروز.

وصُمم الفستان بتوب ذي أكمام واسعة بتصميم ثلاثة أرباع الكم، مع تنورة ماكسي طويلة، مع حزام رفيع من الجلد الأسود على الخصر.

تابعي المزيد: أجمل التصاميم المعادة التدوير لشتاء 2021



فستان ملون طويل فضفاض من Etro

فستان ملون طويل فضفاض من Etro



لإطلالة جذابة ومميزة، قدمت ماركة Etro هذا التصميم الأنيق، لفستان ملون طويل فضفاض، بتصميم أنثوي جذاب، حيث صُمم من توب نصف كم مع فتحة صدر على شكل حرف V، مع تنورة تبدأ من البطن وحتى نهاية الساقين، بتصميم A line واسع من الشيفون المُطبع بالخطوط والألوان.

تابعي المزيد: أجمل صيحات بدلات موضة ربيع 2021



فستان ملون طويل فضفاض من Fendi

فستان أزرق فضفاض طويل من Fendi



لإطلالة رسمية أنيقة بالفستان الملون الطويل الفضفاض، قدمت ماركة Fendi هذا التصميم المميز لفستان باللون الأزرق الفاتح، مُصمم من قماش الدانتيل، صُمم من توب بأكمام طويلة وياقة دائرية، مع تنورة ماكسي بنفس لون وقماش الفستان.

ويُمكن ارتداء فستان أبيض ذي ياقة عريضة تحت هذا الفستان، أو فستان باللون الأوف وايت، لإطلالة رسمية أنيقة تناسب أوقات النهار.

تابعي المزيد: تنسيق الملابس المنقطة بأساليب عصرية



فستان ملون طويل فضفاض من Alberta Ferretti

فستان أصفر طويل فضفاض من Alberta Ferretti



لإطلالة أنثوية جذابة بالفستان الطويل الفضفاض، قدمت ماركة Alberta Ferretti هذا التصميم الجذاب، لفستان أنيق من الشيفون الأصفر، صُمم بتوب بدون أكمام ذي حمالات رفيعة وفتحة صدر على شكل حرف V، مع تنورة طويلة كشكش بتصميم ماكسي.

تابعي المزيد: سجى اليوسف تشارك في أسبوع الموضة الرقمي بمجموعة "ذا بشت"