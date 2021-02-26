الامارات | أين تذهب.. مطعم ومقهى ILA إطلالات خلّابة على دبي القديمة

شكرا لقرائتكم خبر عن أين تذهب.. مطعم ومقهى ILA إطلالات خلّابة على دبي القديمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 26 فبراير 2021

يمكن لسكان دبي الآن تذوق الذوق والثقافة والأجواء الفريدة في أجواء فاخرة على الطراز العربي الأصيل. مطعم ومقهى ILA يفتح أبوابه في منطقة السيف الشهيرة في دبي، مع مناظر خلابة للخور، ومزيج ريفي من دبي القديمة، يمتزج مع الأجواء العصرية والمعاصرة للمدينة، حيث منطقة السيف واحدة من أفضل الأماكن الساحرة في المدينة.

ILA، العلامة التجارية التي تسعى جاهدة لتقديم المأكولات العربية اللذيذة وذات الجودة العالية، تنبع من فكرة الاحتفال بالطعام، المعنى الحرفي لـILA. ينتشر المطعم والمقهى على مستويين، ويوفر تجربة استثنائية من خلال مزيج فريد من الأطباق العربية المعاصرة ومتعددة المأكولات، وتقديم خدمة فاخرة وأجواء داخلية معقدة وخالدة. ولعشاق الشيشة، يقدم المطعم أيضاً مجموعة متنوعة من النكهات مع فصل مناسب وترتيب جلوس في الطابق الأول مع استراحة مطلة على الخور.

تتعاون المساحة الأنيقة المعاصرة أيضاً معJUST VEGAN لتقديم قائمة نباتية خاصة لجمهورها.

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